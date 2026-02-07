Brignone, Goggia e Vonn nella gara di discesa libera femminile a Cortina: orario e dove vederla in tv

Cortina è pronta per vedere scendere Federica Brignone , Sofia Goggia e le altre azzurre nella discesa libera femminile in programma domenica 8 febbraio sulla celebre pista Olympia delle Tofane. Ieri la Tigre ha annunciato a sorpresa la sua presenza, quando sembrava più vicina al forfait.

Quartetto azzurro e pettorale di gara

Oltre a Federica Brignone e Sofia Goggia, il quartetto azzurro sarà composto da Nicol Delago e Laura Pirovano. Federica Brignone sarà la prima delle azzurre a scendere sulla pista in cui l’anno scorso ha trionfato in SuperG.

Federica Brignone (3)

Nicol Delago (7)

Laura Pirovano (8)

Sofia Goggia (15)

La pista del cuore di Sofia Goggia

Questa è la pista del cuore di Sofia Goggia, oro olimpico a PyeongChang 2018 e argento a Pechino 2022. Grande attesa anche per Lindsey Vonn, alla sua quinta partecipazione olimpica. La statunitense non si è arresa nemmeno di fronte alla rottura del legamento crociato subito a Crans-Montana.

Discesa femminile, orario e dove vederla

Le gare di discesa di sci femminile sono in programma alle 11.30. I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali RAI, in streaming gratuito su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

1. Malorie Blanc (SUI)

2. Ariane Raedler (AUT)

3. Federica Brignone (ITA)

4. Jasmine Flury (SUI)

5. Janine Schmitt (SUI)

6. Breezy Johnson (USA)

7. Nicol Delago (ITA)

8. Laura Pirovano (ITA)

9. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)

10. Emma Aicher (GER)

11. Cornelia Huetter (AUT)

12. Kira Weidle-Winkelmann (GER)

13. Lindsey Vonn (USA)

14. Mirjam Puchner (AUT)

15. Sofia Goggia (ITA)

16. Corinne Suter (SUI)

17. Jacqueline Wiles (USA)

18. Nina Ortlieb (AUT)

19. Romane Miradoli (FRA)

20. Ilka Stuhec (SLO)

21. Valerie Grenier (CAN)

22. Elvedina Muzaferija

23. Laura Gauche (FRA)

24. Isabella Wright (USA)

25. Camille Cerutti (FRA)

26. Cande Moreno (AND)

27. Julia Pleshkova (AIN)

28. Rosa Pohjolainen (FIN)

29. Jordina Caminal Santure (AND)

30. Barbora Novakova (CZE)

31. Elisa Maria Negri (CZE)

32. Cassidy Gray (CAN)

33. Matilde Schwencke (CHI)

34. Nicole Begue (ARG)

35. Alena Labastova (CZE)

36. Anastasiia Shepilenko (UKR)