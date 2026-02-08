Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il valore di Malagò: l'ex presidente e i suoi Giochi

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio alla figura dell'ex numero uno del Coni
Ivan Zazzaroni
2 min
TagsOlimpiadi
Lunga e forse evitabile premessa in perfetto italian style. Non possiedo una Ferrari e mai ne avrò una. Al concessionario del Cavallino e ex presidente del Coni Malagò non ho mai chiesto favori, né spinte: sono tra i pochissimi tra i contemporanei. Giusto sabato mi ha riservato due inviti alla cerimonia d’apertura alla quale per motivi personali non sono potuto intervenire. Quando si è trattato di dare spazio al suo aggueritissimo nemico Binaghi non mi sono tirato indietro: “Il Coni è un morto che cammina”, il titolo della mia intervista al presidente di Sinner e Jasmine. Non proprio una carezza.
Premessa esaurita. Ascoltando il suo discorso - in quattro lingue e a braccio - di benvenuto ai Giochi che lui ha recuperato all’Italia dopo che i 5 Stelle avevano fatto saltare le Olimpiadi a Roma ho avuto l’ennesima conferma del fatto che sia stato depotenziato un dirigente di notevole valore: la sua uscita dalle stanze che contano è una grave perdita, e non solo d’immagine internazionale.
Il 66enne Malagò sarà anche anienizzante, comunque figo e egoriferito, ma è innanzitutto un manager competente, oro nelle relazioni, uno che sa stare a questo mondo come pochi altri. Nel vuoto dirigenziale nel quale ci muoviamo, Malagò-out rappresenta un assurdo spreco di capitale umano.
Le medaglie di Franzoni, Paris e Lollobrigida, le prime, alle quali mi auguro ne seguano altre, sono anche sue, prima che nostre.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Magica Lollobrigida, oro e record olimpicoBrignone ci sarà in discesa libera

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS