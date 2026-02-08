Il valore di Malagò: l'ex presidente e i suoi Giochi

Lunga e forse evitabile premessa in perfetto italian style. Non possiedo una Ferrari e mai ne avrò una. Al concessionario del Cavallino e ex presidente del Coni Malagò non ho mai chiesto favori, né spinte: sono tra i pochissimi tra i contemporanei. Giusto sabato mi ha riservato due inviti alla cerimonia d’apertura alla quale per motivi personali non sono potuto intervenire. Quando si è trattato di dare spazio al suo aggueritissimo nemico Binaghi non mi sono tirato indietro: “Il Coni è un morto che cammina”, il titolo della mia intervista al presidente di Sinner e Jasmine. Non proprio una carezza.

Premessa esaurita. Ascoltando il suo discorso - in quattro lingue e a braccio - di benvenuto ai Giochi che lui ha recuperato all’Italia dopo che i 5 Stelle avevano fatto saltare le Olimpiadi a Roma ho avuto l’ennesima conferma del fatto che sia stato depotenziato un dirigente di notevole valore: la sua uscita dalle stanze che contano è una grave perdita, e non solo d’immagine internazionale.

Il 66enne Malagò sarà anche anienizzante, comunque figo e egoriferito, ma è innanzitutto un manager competente, oro nelle relazioni, uno che sa stare a questo mondo come pochi altri. Nel vuoto dirigenziale nel quale ci muoviamo, Malagò-out rappresenta un assurdo spreco di capitale umano.

Le medaglie di Franzoni, Paris e Lollobrigida, le prime, alle quali mi auguro ne seguano altre, sono anche sue, prima che nostre.

