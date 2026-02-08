Olimpiadi programma domenica 8 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina 2026
MILANO - Dopo l'oro di Francesca Lollobrigida nei 3000m di pattinaggio di velocità e le due medaglie conquistate dagli sciatori Giovanni Franzoni (argento) e Dominik Paris (bronzo) nella discesa libera maschile, l'Italia sogna altre imprese oggi (8 febbraio) nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, con il programma che prevede l'assegnazione di altri 10 titoli tra sci alpino (discesa femminile), sci di fondo (skiathlon 10+10 uomini), biathlon (staffetta mista 4x6 km U+D), snowboard (gigante parallelo donne e nel gigante parallelo uomini), pattinaggio di velocità (5000 m uomini), slittino (singolo uomini) e pattinaggio di figura (gara squadre - singolo maschile - PL).
IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA 2026
Milano-Cortina 2026: le azzurre e gli azzurri in gara oggi
Grandi speranze riposte dall'Italia nello sci alpino, con il primo titolo in palio per le donne. Il Tofane Alpine Ski Center farà da sfondo alla finale di discesa libera e la squadra azzurra mette sul piatto due delle carte più prestigiose della sua squadra: Sofia Goggia e Federica Brignone (con loro in pista anche Nicole Delago e Laura Pirovano). Si parte anche nel biathlon, in quella che sarà la prima gara Olimpica ad Antholz/Anterselva: nella casa di Dorothea Wierer, si inizia con la staffetta mista 4x6km (Giacomel, Hofer, Vitozzi e Wierer). Giornata di debutto anche per un recordman mondiale in tuta azzurra, in questo caso nel pattinaggio di velocità: Davide Ghiotto scende in pista sui 5.000 metri maschili (protagonisti anche Lorello e Malfatti). Occhi puntati anche su Livigno, dove l'Italia dello snowboard ha grandi ambizioni nello slalom gigante parallelo (Caffont, Coratti, Dalmasso, Valle, Bormolini, Felicetti, R. Fischnaller e March). Finali in programma anche nello sci di fondo (con lo skiathlon 10+10km maschile in cui gareggeranno Barp, Carollo, Graz e Pellegrino) e nel pattinaggio di figura, in cui si assegnerà il titolo del team event (in gara Conti e Macii più Gutmann). Nello slittino, invece, sono in programma le due manche decisive dell'individuale maschile (Felderer, D.Fischnaller, Gufler). Protagonista anche la coppia formata da Constantini e Mosaner nel Curling.
Il programma di domenica 8 febbraio
Ore 08:00 - Slittino: Singolo donne Allenamento ufficiale
Ore 09:00 - Snowboard: PGS donne Qualificazione
Ore 09:30 - Snowboard: PGS uomini Qualificazione; PGS uomini Manche di qualificazione
Ore 10:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 10 - Norvegia-Cechia (Campo A)
Ore 10:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 10 - Estonia-Corea del Sud (Campo B)
Ore 11:30 - Sci alpino: Discesa donne
Ore 12:30 - Sci di fondo: Skiathlon 10 + 10 km uomini
Ore 13:00 - Snowboard: Gigante parallelo D Ottavi di finale
Ore 13:24 - Snowboard: Gigante parallelo U Ottavi di finale
Ore 13:30 - Slittino: Doppio uomini Allenamento ufficiale
Ore 13:48 - Snowboard: PGS donne Quarti di finale
Ore 14:00 - Snowboard: PGS uomini Quarti di finale
Ore 14:05 - Biathlon: Staffetta mista 4 x 6 km (U+D)
Ore 14:12 - Snowboard: Gigante parallelo donne Semifinali
Ore 14:19 - Snowboard: Gigante parallelo uomini Semifinali
Ore 14:26 - Snowboard: Gigante parallelo donne Finali
Ore 14:35 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 11 - Canada-Svezia (Campo A)
Ore 14:35 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 11 - Gran Bretagna-Svizzera (Campo B)
Ore 14:35 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 11 - Stati Uniti-Estonia (Campo C)
Ore 14:35 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 11 - Italia-Cechia (Campo D)
Ore 14:36 - Snowboard: Gigante parallelo uomini Finali
Ore 14:46 - Slittino: Doppio donne Allenamento ufficiale
Ore 16:00 - Pattinaggio di velocità: 5000 m uomini
Ore 16:30 - Salto con gli sci: Trampolino piccolo donne - All. uff. 3
Ore 16:40 - Hockey su ghiaccio: Donne Turno prelim. - Francia-Svezia (Gruppo B)
Ore 17:00 - Slittino: Singolo uomini Manche 3
Ore 18:34 - Slittino: Singolo uomini Manche 4
Ore 19:00 - Salto con gli sci: Trampolino piccolo uomini - All. uff. 2
Ore 19:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 12 - Italia-Gran Bretagna (Campo A)
Ore 19:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 12 - Svezia-Stati Uniti (Campo B)
Ore 19:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 12 - Svizzera-Norvegia (Campo C)
Ore 19:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 12 - Canada-Corea del Sud (Campo D)
Ore 19:30 - Pattinaggio di figura: Gara sq. - Coppie art.- Progr. libero
Ore 19:30 - Snowboard: Big air donne Qualificazione
Ore 20:45 - Pattinaggio di figura: Gara a squadre - Singolo femminile - PL
Ore 21:10 - Hockey su ghiaccio: Donne Turno prelim. - cechia-Finlandia (Gruppo A)
Ore 21:55 - Pattinaggio di figura: Gara squadre - Singolo maschile - PL