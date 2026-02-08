Olimpiadi programma domenica 8 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina 2026

IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: le azzurre e gli azzurri in gara oggi

Grandi speranze riposte dall'Italia nello sci alpino, con il primo titolo in palio per le donne. Il Tofane Alpine Ski Center farà da sfondo alla finale di discesa libera e la squadra azzurra mette sul piatto due delle carte più prestigiose della sua squadra: Sofia Goggia e Federica Brignone (con loro in pista anche Nicole Delago e Laura Pirovano). Si parte anche nel biathlon, in quella che sarà la prima gara Olimpica ad Antholz/Anterselva: nella casa di Dorothea Wierer, si inizia con la staffetta mista 4x6km (Giacomel, Hofer, Vitozzi e Wierer). Giornata di debutto anche per un recordman mondiale in tuta azzurra, in questo caso nel pattinaggio di velocità: Davide Ghiotto scende in pista sui 5.000 metri maschili (protagonisti anche Lorello e Malfatti). Occhi puntati anche su Livigno, dove l'Italia dello snowboard ha grandi ambizioni nello slalom gigante parallelo (Caffont, Coratti, Dalmasso, Valle, Bormolini, Felicetti, R. Fischnaller e March). Finali in programma anche nello sci di fondo (con lo skiathlon 10+10km maschile in cui gareggeranno Barp, Carollo, Graz e Pellegrino) e nel pattinaggio di figura, in cui si assegnerà il titolo del team event (in gara Conti e Macii più Gutmann). Nello slittino, invece, sono in programma le due manche decisive dell'individuale maschile (Felderer, D.Fischnaller, Gufler). Protagonista anche la coppia formata da Constantini e Mosaner nel Curling.

Il programma di domenica 8 febbraio

Ore 08:00 - Slittino: Singolo donne Allenamento ufficiale

Ore 09:00 - Snowboard: PGS donne Qualificazione

Ore 09:30 - Snowboard: PGS uomini Qualificazione; PGS uomini Manche di qualificazione

Ore 10:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 10 - Norvegia-Cechia (Campo A)

Ore 10:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 10 - Estonia-Corea del Sud (Campo B)

Ore 11:30 - Sci alpino: Discesa donne

Ore 12:30 - Sci di fondo: Skiathlon 10 + 10 km uomini

Ore 13:00 - Snowboard: Gigante parallelo D Ottavi di finale

Ore 13:24 - Snowboard: Gigante parallelo U Ottavi di finale

Ore 13:30 - Slittino: Doppio uomini Allenamento ufficiale

Ore 13:48 - Snowboard: PGS donne Quarti di finale

Ore 14:00 - Snowboard: PGS uomini Quarti di finale

Ore 14:05 - Biathlon: Staffetta mista 4 x 6 km (U+D)

Ore 14:12 - Snowboard: Gigante parallelo donne Semifinali

Ore 14:19 - Snowboard: Gigante parallelo uomini Semifinali

Ore 14:26 - Snowboard: Gigante parallelo donne Finali

Ore 14:35 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 11 - Canada-Svezia (Campo A)

Ore 14:35 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 11 - Gran Bretagna-Svizzera (Campo B)

Ore 14:35 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 11 - Stati Uniti-Estonia (Campo C)

Ore 14:35 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 11 - Italia-Cechia (Campo D)

Ore 14:36 - Snowboard: Gigante parallelo uomini Finali

Ore 14:46 - Slittino: Doppio donne Allenamento ufficiale

Ore 16:00 - Pattinaggio di velocità: 5000 m uomini

Ore 16:30 - Salto con gli sci: Trampolino piccolo donne - All. uff. 3

Ore 16:40 - Hockey su ghiaccio: Donne Turno prelim. - Francia-Svezia (Gruppo B)

Ore 17:00 - Slittino: Singolo uomini Manche 3

Ore 18:34 - Slittino: Singolo uomini Manche 4

Ore 19:00 - Salto con gli sci: Trampolino piccolo uomini - All. uff. 2

Ore 19:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 12 - Italia-Gran Bretagna (Campo A)

Ore 19:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 12 - Svezia-Stati Uniti (Campo B)

Ore 19:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 12 - Svizzera-Norvegia (Campo C)

Ore 19:05 - Curling: Girone Doppio misto Sessione 12 - Canada-Corea del Sud (Campo D)

Ore 19:30 - Pattinaggio di figura: Gara sq. - Coppie art.- Progr. libero

Ore 19:30 - Snowboard: Big air donne Qualificazione

Ore 20:45 - Pattinaggio di figura: Gara a squadre - Singolo femminile - PL

Ore 21:10 - Hockey su ghiaccio: Donne Turno prelim. - cechia-Finlandia (Gruppo A)

Ore 21:55 - Pattinaggio di figura: Gara squadre - Singolo maschile - PL