Discesa libera diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile LIVE

È il giorno dello sci femminile e della discesa libera in cui gareggeranno Federica Brignone e Sofia Goggia , le due stelle dello sci italiano che proveranno a conquistare un posto sul podio. Insieme a loro anche Lindsey Vonn, che avrà gli occhi puntati addosso dopo il recupero lampo dopo l'infortunio al ginocchio. Segui tutto in diretta dalle Olimpiadi di Milano Cortina.

12:02

Bruttissima caduta per Lindsey Vonn!

Momento di grande paura in pista: Lindsey Vonn, 41 anni, dopo la rottura del crociato, un tutore e una protesi, cade in avvio. Una bruttissima caduta che tiene tutti col fiato sospeso. Voleva esserci nonostante il terribile infortunio, si è allenata con determinazione studiando bene la pista, ma la sua gara si è interrotta subito. Soccoritori in pista adesso, si sentono le urla di dolore.

11:58

Huetter si prende il terzo posto

Huetter "ruba" la terza posizione a Pirovano, che scende dal podio. Peccato.

11:55

Pirovano scivola terza

La tedesca Aicher sfreccia sulla neve e registra un tempo che si avvicina moltissimo a quello della leader Johnson (+0.04). Scivola terza Pirovano.

11:49

Pirovano spinge fuori dal podio Brignone

Bellissima discesa di Laura Pirovano che chiude con 1:37.04 e mette temporaneamente fuori dal podio Brignone. È seconda al momento.

11:47

Delago sbaglia e si mette quarta

Peccato, Delago sbaglia in avvio e non riesce più a recuperare: per il momento è quarta.

11:46

Johnson prima

L'americana Johnson si prende il primo posto con 1:36.10, un vantaggio di 1 secondo e 10 decimi su Raedler, e si candida per l'oro. Ora tocca alla seconda azzurra, Nicol Delago.

11:39

Molto bene Brignone

Ottima prova di Brignone che chiude a 1:37.29, solo nove centesimi più lenta dell'austriaca Raedler: per ora è seconda. Alla fine della discesa Federica si sfoga con un urlo liberatorio. La sua gioia più grande è quella di esserci dopo un tremendo infortunio dieci mesi fa.

11:30

Inizia la discesa libera!

Si parte, la prima a scendere è la svizzera Blanc. Ricordiamo che la terza a partire sarà la nostra Brignone.

11:25

Brignone ci riprova dopo il ritiro del 2018

Per Brignone si tratta della seconda discesa olimpica della carriera, ci aveva provato nel 2018 a Pyeongchang ma finì con un ritiro. A Cortina - dopo mesi trascorsi a cercare una fiammella di speranza in fondo al tunnel - la luce sembra tornata a brillare.

11:06

Brignone: "Devo capire se la gamba tiene o no"

"Sono cresciuta rispetto alla prima prova. Mi sto fidando sempre di più sia nei salti che nei dossi. Ogni giorno cresco, anche la neve rispondeva di più e mi sembra di entrare sempre più in confidenza con gli sci lunghi. Per me è tutto un allenamento, questo è un test per capire se la mia gamba tiene o no. Non ho avuto paura, ho messo i piedi dove volevo", le parole alla vigilia della gara di Brignone.

10:56

L'Italia si affida a Sofia Goggia

L’Italia le affida soprattutto agli sci di Sofia Goggia. La campionessa olimpica di Pyeongchang 2018, argento quattro anni fa a Pechino, ha chiuso sesta (+0"86) per via di qualche errore di troppo nella prima parte del tracciato, modificato rispetto al tradizionale spartito di Coppa del mondo. Ma nel terzo e quarto settore è stata la migliore, tanto da alzare il piede dall’acceleratore nella parte finale. "Ho sbagliato la prima traversa, ho saltato troppo e sono finita nel buco, in un attimo mi sono trovata in salita e non sono riuscita a gestire le pressioni, ma da lì in poi è andata benissimo", ha spiegato.

10:42

La decisione di Brignone

Federica Brignone, la Tigre, ci sarà, ha deciso che la discesa olimpica è nelle sue gambe. Soprattutto in quella sinistra, in costante ma inesorabile recupero dopo l’infortunio di dieci mesi fa. E il crono, seppure non pienamente indicativo in un’altra prova condizionata dal meteo, ha stabilito che non sarà semplice spettatrice.

10:24

Le altre atlete in gara

16. Suter Corinne SUI

17. Wiles Jacqueline USA

18. Ortlieb Nina AUT

19. Miradoli Romane FRA

20. Stuhec Ilka SLO

21. Grenier Valerie CAN

22. Muzaferija Elvedina BIH

23. Gauche Laura FRA

24. Wright Isabella USA

25. Cerutti Camille FRA

26. Moreno Cande AND

27. Pleshkova Julia AIN

28. Pohjolainen Rosa FIN

29. Caminal Santure Jordina AND

30. Novakova Barbora CZE

31. Negri Elisa Maria CZE

32. Gray Cassidy CAN

33. Schwencke Matilde CHI

34. Begue Nicole ARG

35. Labastova Alena CZE

36. Shepilenko Anastasiia UKR

10:10

L'ordine delle azzurre: subito Brignone

1. Blanc Malorie SUI

2. Raedler Ariane AUT

3. Brignone Federica ITA

4. Flury Jasmine SUI

5. Schmitt Janine SUI

6. Johnson Breezy USA

7. Delago Nicol ITA

8. Pirovano Laura ITA

9. Lie Kajsa Vickhoff NOR

10. Aicher Emma GER

11. Huetter Cornelia AUT

12. Weidle-Winkelmann Kira GER

13. Vonn Lindsey USA

14. Puchner Mirjam AUT

15. Goggia Sofia ITA

10:01

A che ora Brignone e Goggia in pista

La discesa libera femminile è in programma questa mattina, domenica 8 febbraio, alle 11:30, sulla mitica Olimpia delle Tofane. Brignone sarà la prima azzurra a scendere, dopo di lei sarà seguita da Nicol Delago e Laura Pirovano. Infine, toccherà a Goggia, la quarta delle italiane. In totale, dal cancelletto di partenza sono attese 36 atlete.

Cortina