domenica 8 febbraio 2026
Retroscena Gasperini, prima della conferenza davanti alla tv per Sofia Goggia: "È stata fantastica"

Retroscena Gasperini, prima della conferenza davanti alla tv per Sofia Goggia: "È stata fantastica"

L'allenatore della Roma e la campionessa azzurra sono amici. E lui, ovviamente, ha tifato per lei che ha portato a casa un meraviglioso bronzo
Chiara Zucchelli
1 min
TagsGoggiaGasperini
La Roma, ovviamente, prima di tutto e tutti. Ma anche un'amica che oggi disputava - l'ennesima - gara della vita. Gian Piero Gasperini, prima della conferenza stampa pre Cagliari, a Trigoria era davanti la tv per vedere la discesa olimpica di Sofia Goggia e fare il tifo per lei. La campionessa azzurra non ha deluso: non è arrivato l'oro, ma un bellissimo bronzo sì. Terza medaglia di fila in discesa ai Giochi: semplicemente unica. E allora Gasperini, che di Sofia è amico, le ha scritto e poi ha commentato con un eloquente: "È stata fantastica". Poco altro da aggiungere.

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

