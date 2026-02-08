Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Brignone è felice: "Ho voglia di andar più veloce. L'infortunio della Vonn? Non voglio parlarne..."

L'atleta azzurra lontana dal podio nella discesa libera femminile alle Olimpiadi a Cortina, ma le sensazioni sono positive: "Sono contenta, in questo momento cerco solo di godermi tutto questo"
dall'inviato Valerio Minutiello
TagsVonnBrignone

CORTINA - Federica Brignone vede il bicchiere mezzo pieno. Oggi la cosa più importante era esserci e scendere in sicurezza nella discesa libera a Cortina. Essere lontani dal podio non importa, il decimo posto è già un ottimo risultato, ma quello che più conta per l'atleta azzurra sono le sensazioni positive ricevute in pista: "Sono super soddisfatta - ha detto Brignone al termine della gara - ho sciato bene, qualcosa si poteva fare meglio però sono contenta. Ho attaccato, ho fatto quello che volevo, mi sono sentita bene, ho preso ancora più confidenza. Per come stavo qualche mese fa, è incredibile, essere qua e correre anche la discesa è davvero qualcosa di speciale. Al cancelletto che ho pensato? Ero contenta, ho cercato di pensare a quello che dovevo fare, ma mi sono detta ‘goditela’, è proprio bello. Poi una giornata così bella, con il sole, pista perfetta, tutto bellissimo. Fisicamente non ho problemi, sto soffrendo solo un po’ per i salti soprattutto quelli dove si atterra sul piano, è tosta, fa male".

"Lindsey Vonn? Non voglio parlarne, scusatemi"

Sulla terribile caduta di Lindsey Vonn preferisce non commentare: "L'infortunio della Vonn? Non ne voglio parlare, scusatemi", si limita a dire. Adesso però si deve preparare al meglio per il SuperG: "Non farò la combinata, la mia gamba ha bisogno di un po’ di riposo. Ho voglia di andar più veloce e quindi è tutto positivo. In questo momento cerco di godermi tutto questo. Viviamo nel qui e ora, essere alle Olimpiadi è qualcosa veramente di speciale”.

