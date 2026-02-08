Disastro alle Olimpiadi, vince l'oro e poi distrugge per sbaglio la medaglia: l’assurda giornata di Breezy Johnson

Breezy Johnson ha vinto la medaglia d'oro in discesa libera femminile, arrivando davanti alla tedesca Aicher e all'azzurra Sofia Goggia. La statunitense questa giornata non se la scorderà mai, anche perché si stava per perdere la medaglia. Mentre saltava per festeggiare gli si è staccata, ma è riuscita a recuperarla. È stata proprio lei a raccontare l'accaduto, quando si è presentata alle interviste con le tv senza la medaglia al collo. Quando le hanno chiesto dove fosse, l'ha tirata fuori dalla tasca e ha detto: "È rotta - ha detto - non saltate se avete la medaglia. Sono sicura che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta".