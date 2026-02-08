Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
Disastro alle Olimpiadi, vince l'oro e poi distrugge per sbaglio la medaglia: l’assurda giornata di Breezy Johnson

Disastro alle Olimpiadi, vince l'oro e poi distrugge per sbaglio la medaglia: l’assurda giornata di Breezy Johnson

La sciatrice statunitense l'ha fatta cadere mentre saltava per i festeggiamenti, ma è riuscita a recuperarla: "Non è proprio distrutta"
Breezy Johnson ha vinto la medaglia d'oro in discesa libera femminile, arrivando davanti alla tedesca Aicher e all'azzurra Sofia Goggia. La statunitense questa giornata non se la scorderà mai, anche perché si stava per perdere la medaglia. Mentre saltava per festeggiare gli si è staccata, ma è riuscita a recuperarla. È stata proprio lei a raccontare l'accaduto, quando si è presentata alle interviste con le tv senza la medaglia al collo. Quando le hanno chiesto dove fosse, l'ha tirata fuori dalla tasca e ha detto: "È rotta - ha detto - non saltate se avete la medaglia. Sono sicura che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta". 

Il medagliere alle Olimpiadi Milano-Cortina aggiornato in tempo reale

 

 

Breezy Johnson: "Vonn tifava per me dall'elicottero..."

Tanti festeggiamenti per la medaglia, ma anche un pensiero sentito alla connazionale Lindsey Vonn: "Non ho altre informazioni, se non che il suo allenatore ha detto che lei mi stava tifando dall'elicottero. Quindi spero che tutto vada per il meglio per lei. Spero che non sia troppo grave e mi dispiace davvero per lei. A volte questo sport è davvero brutale".

 

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

