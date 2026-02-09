Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
Djokovic è ancora a Milano per le Olimpiadi. E il video con un'atleta canadese fa impazzire tutti

Nole va a vedere il pattinaggio e le sue espressioni diventano virali. Poi la BBC lo immortala mentre fa i complimenti a una pattinatrice canadese
2 min
Evidentemente a Nole Djokovic Milano Cortina piace proprio tanto. Prima la presenza alla cerimonia inaugurale, adesso anche qualche gara dal vivo. Al netto di un dibattito che si è scanetato su X sulla sua presenza al contrario di Sinner ("ambasciatore dei volontari, fino a ieri era a Torino, poteva farsi pure vedere"), va detto che Djokovic non solo non si nasconde. Ma si fa anche riprendere con piacere. È diventato virale il suo gesto di stupore per le acrobazie del fuoriclasse statunitense Ilia Malinin, 21 anni, stella che vive e danza sul ghiaccio, ma c'è anche un video della BBC che ha fatto impazzire tutti per la gentilezza con cui il vincitore di 24 Slam, e fresco finalista in Australia, si è posto nei confronti di una pattinatrice canadese.

Djokovic e il gesto con la pattinatrice canadese

Lei è Iva Blondin, pattinaggio veloce, già due medaglie (oro e argento) olimpiche in carrierw. Nole l'ha incontrata fuori dall'arena e le ha fatto i complimenti dicendo che lui e i suoi ragazzi tifavano per lei. Poi, come se fosse la cosa più nornale del mondo, le ha chiesto: "Vuoi una foto?". La campionessa canadese ha ovviamente colto l'occasione e ha subito postato il selfie. Giustamente. Mica capita tutti i giorni un attestato di stima così.

