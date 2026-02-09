Olimpiadi programma lunedì 9 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina 2026
Lunedì 9 febbraio intenso a Milano Cortina 2026. Oggi scatta il terzo giorno di gare alle Olimpiadi. L’Italia parteciperà a diverse finali per ampliare il numero di medaglie. Il focus principale è sulla discesa libera con Paris, Schieder, Franzoni e Casse, ma attenzione allo slalom, dove gareggiano Kastlunger, Saccardi, Sala e Vinatzer.
Le gare degli italiani del 9 febbraio
10.05-12.05 CURLING – Fase a gironi, doppio misto: Italia-Stati Uniti (Stefania Costantini e Amos Mosaner)
10.30-13 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, discesa libera (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse)
12.10-14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone
12.30-14.10 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (prima manche) (Maria Gasslitter)
14-15.25 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, slalom (Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)
17-18 SLITTINO – Singolo femminile, prima manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
17.30-18.55 SPEED SKATING – 1000 metri femminili (Maybritt Vigl)
18 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, trial round (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
18.05 CURLING – Doppio misto, semifinali
18.35 SLITTINO – Singolo femminile, seconda manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
19.00-21.10 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, primo turno (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
19.20-22.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Danza sul ghiaccio, rhythm dance (Guignard/Fabbri)