Olimpiadi programma lunedì 9 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina 2026

Lunedì 9 febbraio intenso a Milano Cortina 2026. Oggi scatta il terzo giorno di gare alle Olimpiadi. L’Italia parteciperà a diverse finali per ampliare il numero di medaglie. Il focus principale è sulla discesa libera con Paris, Schieder, Franzoni e Casse, ma attenzione allo slalom, dove gareggiano Kastlunger, Saccardi, Sala e Vinatzer.