Il giorno dopo la medaglia di bronzo conquistata nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Sofia Goggia affida ai social un lungo e intenso messaggio , pubblicato su Instagram, per raccontare emozioni, dubbi e significati profondi di un risultato tutt’altro che scontato. "Cara Cortina", esordisce l’azzurra rivolgendosi direttamente alla pista che negli anni l’ha vista protagonista assoluta. "Non so se ieri fossi davvero la favorita per vincere l’oro. Forse lo ero in virtù di una statistica impressionante nella tua discesa dove, dal 2017, in tutte le gare che ho concluso sono sempre andata a podio, salendo sul gradino più alto quattro volte; di certo però favorita non lo ero per l’andamento della stagione in questa disciplina".

Goggia, le sue parole dopo il successo.

"Ieri mi hai messo a dura prova con le tante variabili che sono successe durante la gara, variabili che ho e abbiamo gestito egregiamente, tenendo duro di testa. Nonostante una prestazione con tante sbavature - ma mettendoci sempre tutto il mio cuore- mi hai regalato una bellissima medaglia di Bronzo, la terza consecutiva in Discesa in tre edizioni Olimpiche consecutive e questo costituisce un valore inestimabile. Non era scontato per come si era evoluta la situazione eppure mi hai voluta premiare comunque… ti sono grata. L’8 febbraio, dal 2023, è un giorno speciale, l’8 febbraio 2026 è una giornata che non dimenticherò mai e credo fermamente che in questa medaglia ci sia stata anche la carezza di una nostra compagna scomparsa tre anni fa, compagna che però continua a vivere nei nostri cuori".

La dedica alla Vonn e lo sguardo al futuro

Non manca una dedica speciale a Lindsey Vonn, caduta durante la sua prova e costretta allo stop per una frattura alla gamba, e a Cande Moreno, anche lei uscita di gara. Un messaggio di vicinanza che conferma il rispetto e il legame tra atlete oltre la competizione. "Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata ieri a gestire la situazione, grazie a te Cara Cortina ma grazie anche a te, Elly: sei sempre con noi, in noi. La mia Olimpiadi continua, ci vediamo domani in Combinata con Lara Della Mea".