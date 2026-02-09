Tomba: "Il bronzo a Goggia? Ho detto solo 'carino'... Vonn? Non doveva andare a Crans-Montana"

CORTINA - Alberto Tomba è stato il grande protagonista di oggi a Casa Italia a Cortina. Ha pranzato e guardato la combinata di sci maschile con il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e le ambassador di Italia Team Marta Bassino e Antonella Palmisano . Ha fatto il tifo per Franzoni e Vinatzer, anche se alla fine non è andata bene. Ma le speranze per le gare dei prossimi giorni sono tante. Prima di tutto però, Tomba vuole chiarire cosa ha detto alla Goggia dopo la medaglia. Le notizie che sono uscite su quel siparietto lo hanno un po' indispettito, anche se in realtà Sofia lo ha raccontato divertita, senza nessuna polemica. "Ho detto solo 'carino questo bronzo...'".

Tomba: "Il record di 20 medaglie? Anche di più..."

Lo sci azzurro è partito alla grande, e le aspettative sono altissime: "Un grande inizio, io e Deborah Compagnoni abbiamo acceso questa Olimpiade, la quarta in Italia, l’ingresso allo stadio però di 20 anni fa non è stato male a Torino, ero commosso anche lì. E che bello anche vedere Gustavo Thoeni che porge la fiaccola a Sofia Goggia a Cortina. Certo, sarebbe stato meglio se avesse acceso il braciere Gustavo, gli atleti in attività meglio di no. Meteo perfetto per queste gare, già tre medaglie, l’argento e due bronzi, aspettiamo le prossime. Peccato oggi Vinatzer, Franzoni è stato grandioso in discesa. Peccato che Bormio e Cortina non sono vicine. Il record di 20 medaglie? Si possiamo vincerne anche di più”.

Tomba su Lindsey Vonn: "Doveva lasciar stare Crans-Montana"

Le terribili immagini dell'infortunio a Lindsey Vonn hanno choccato tutti. “La Vonn? Dovremmo star qui mezz’ora a parlarne. Secondo me doveva lasciar stare Crans-Montana. Ha avuto l’infortunio lì, poi qua tutti aspettavano il risultato. Questa bandierina, è entrata con il braccio come me nel ’91 ai Mondiali, che ho perso l’oro, e mi sono girato in Gigante, ho visto una cosa simile. Peccato perché lei si è preparata ed è tornata dopo 5 anni per questa Olimpiade. Qui sulle Tofane poi aveva vinto tante volte”.

"Federica Brignone è proprio forte"

“Federica Brignone? Lei è proprio forte, già non pensavo di vederla in discesa. Comunque ha fatto la scelta giusta a non esagerare, perché la discesa è un attimo, un salto che atterri male e sei finito”.

"Io ancora un mito? Mi commuove..."

“Io ancora oggi un mito? Ringrazio tutti, dopo 28 anni dal ritiro c’è ancora tanta gente che mi segue. Anche ieri in Corso Italia, veramente un delirio, poi chiamo la mamma e glielo dico. Mi commuove, anche se non sembra dalla tv".