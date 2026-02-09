Mosaner, il gesto di rabbia dopo il ko con gli Usa e il futuro incerto con Constantini: "Sono un po' emozionale..."

Amos Mosaner è esploso di rabbia dopo il ko contro gli Usa in semifinale, arrivato all'ultimo punto. L'atleta azzurro ha lanciato via la scopa del curling con un gesto di stizza. Tutta la gara l'ha vissuta con molta tensione. I campioni olimpici e campioni del mondo in carica hanno visto svanire il sogno di vincere l'Oro nelle Olimpiadi in casa. Resta però la partita per il bronzo, domani con la Gran Bretagna. Non è bastato il grande tifo del palazzetto di casa a Cortina, quasi tremilaspettatori, un clima di festa con Federica Brignone spettatrice d'eccezione: "Il mio sfogo alla fine? Sì, io sono un po' emozionale - ha detto Mosaner dopo il match - sono sincero, perché quando sei lì, veramente a un passo e ti vedi sfuggire la partita così, perdi la possibilità di un'altra finale olimpica. Io ci rimango un po' male, però fa parte dello sport, ognuno reagisce in modo diverso. Adesso c'è un bronzo da conquistare".

Federica Brignone in tribuna: "Lei è una ragazza solare"

Insomma, bisogna reagire subito per giocarsi al meglio le possibilità di vincere una medaglia con la Gran Bretagna: "È solo questione di ore per metabolizzare questa sconfitta, bere qualcosa, tranquillizzarci un attimo e riprendere da domani perché dovremmo lottare, e lotteremo con tutto il nostro cuore e le nostre forze per la medaglia". In tribuna il tifo è stato pazzesco per l'Italia, c'era anche Federica Brignone spettatrice d'eccezione: "Fa sempre piacere vedere i nostri compagni di squadra a supportarci, Federica è una ragazza solare, molto simpatica, abbiamo condiviso la cerimonia d'apertura e ha alzato il tricolore assieme a me e adesso anche lei dovrà lottare per le sue gare e noi anche altrettanto per le prossime".

Mosaner e Constantini, futuro ancora insieme?

Sul futuro ancora insieme la coppia è d'accordo: non è il momento per decidere. "Intanto pensiamo a domani, che c'è una bella medaglia da giocarci". Sulla stessa lunghezza d'onda Stefania Constantini: "Ora siamo molto concentrati su questa competizione, poi tra qualche giorno ne inizierà un'altra, quindi per il futuro vedremo più avanti". Anche perché, per portare a casa il bronzo domani, sarà decisiva la tenuta mentale: "Sarà importante fare un lavoro di testa migliore del loro, perché a livello di tecnica siamo tutti molto forti, a questo punto ancor di più farà la differenza l'aspetto mentale". Il pubblico, come contro gli Usa, sosterrà gli azzurri: "Il mio sogno è sempre stato quello di partecipare a un'Olimpiade in casa, credo sia qualcosa di più unico che raro, con questa competizione ho imparato e capito quanto è bello giocare con il tifo, sicuramente ti dà quell'energia in più".