Il padre di Lindsey Vonn scioccato, le parole sul futuro della figlia: "La sua carriera è finita. Sono rimasto inorridito"

Kildow e il resto della famiglia di Vonn – un fratello e due sorelle – sono stati con la sciatrice ricoverata in un ospedale di Treviso dopo la caduta e l'evacuazione in elicottero dalla pista di Cortina di domenica. L'ospedale ha rilasciato una dichiarazione domenica sera in cui affermava che Vonn era stata operata alla gamba sinistra e che la squadra di sci statunitense aveva dichiarato che le sue condizioni erano stabili. Da allora non ci sono stati altri aggiornamenti. Kildow ha rifiutato di commentare i dettagli delle ferite di Vonn, ma ha parlato del suo stato emotivo. "È una persona molto forte", ha detto Kildow. "Conosce il dolore fisico e comprende le circostanze in cui si trova. Ed è in grado di gestirlo. Meglio di quanto mi aspettassi. È una persona molto, molto forte. E quindi penso che lo stia gestendo molto bene".

Il padre di Vonn: "Ho provato shock e orrore"

Kildow, ex sciatore che ha insegnato a sua figlia a gareggiare, ha detto di aver dormito nella stanza d'ospedale della figlia durante la notte. "Ha sempre qualcuno con sé, o più persone con sé", ha detto Kildow. "Avremo persone qui finché lei sarà qui". Kildow e il resto della famiglia di Vonn hanno assistito all'incidente dall'area del traguardo insieme a tutti gli altri spettatori. "Innanzitutto, lo shock e l'orrore di tutta la vicenda, vedere un incidente del genere", ha detto Kildow a proposito di ciò che ha provato osservando la scena. "Può essere drammatico e traumatico. Sei semplicemente inorridito dall'impatto che questo tipo di cose hanno. Puoi subire uno shock emotivo e psicologico", ha aggiunto. "Perché è difficile accettare quello che è successo. Ma è ben curata. E il Comitato Olimpico Nazionale e la squadra di sci statunitense hanno un medico di prim'ordine con lei e qui in Italia è assistita in modo impeccabile".