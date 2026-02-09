Il padre di Lindsey Vonn scioccato, le parole sul futuro della figlia: "La sua carriera è finita. Sono rimasto inorridito"
"Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera". Lo detto in un'intervista ad Associated Press Alan Kildow, padre di Lindsey Vonn. "Non ci saranno più gare di sci per Lindsey Vonn, finché avrò qualcosa da dire al riguardo", ha aggiunto Kildow.
Kildow e il resto della famiglia di Vonn – un fratello e due sorelle – sono stati con la sciatrice ricoverata in un ospedale di Treviso dopo la caduta e l'evacuazione in elicottero dalla pista di Cortina di domenica. L'ospedale ha rilasciato una dichiarazione domenica sera in cui affermava che Vonn era stata operata alla gamba sinistra e che la squadra di sci statunitense aveva dichiarato che le sue condizioni erano stabili. Da allora non ci sono stati altri aggiornamenti. Kildow ha rifiutato di commentare i dettagli delle ferite di Vonn, ma ha parlato del suo stato emotivo. "È una persona molto forte", ha detto Kildow. "Conosce il dolore fisico e comprende le circostanze in cui si trova. Ed è in grado di gestirlo. Meglio di quanto mi aspettassi. È una persona molto, molto forte. E quindi penso che lo stia gestendo molto bene".
Il padre di Vonn: "Ho provato shock e orrore"
Kildow, ex sciatore che ha insegnato a sua figlia a gareggiare, ha detto di aver dormito nella stanza d'ospedale della figlia durante la notte. "Ha sempre qualcuno con sé, o più persone con sé", ha detto Kildow. "Avremo persone qui finché lei sarà qui". Kildow e il resto della famiglia di Vonn hanno assistito all'incidente dall'area del traguardo insieme a tutti gli altri spettatori. "Innanzitutto, lo shock e l'orrore di tutta la vicenda, vedere un incidente del genere", ha detto Kildow a proposito di ciò che ha provato osservando la scena. "Può essere drammatico e traumatico. Sei semplicemente inorridito dall'impatto che questo tipo di cose hanno. Puoi subire uno shock emotivo e psicologico", ha aggiunto. "Perché è difficile accettare quello che è successo. Ma è ben curata. E il Comitato Olimpico Nazionale e la squadra di sci statunitense hanno un medico di prim'ordine con lei e qui in Italia è assistita in modo impeccabile".