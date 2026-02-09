Jutta Leerdam vince l'oro e fa record olimpico: in tribuna il fidanzato Jake Paul scoppia a piangere

Jutta Leeerdam, campionessa olandese, ha portato a casa la medaglia d'oro nella specialità dello speed skating . Nella giornata lunedì 9 febbraio, ha stabilito il record olimpico nei 1000 metri, con un tempo di 1:12.31 . La pattinatrice olandese, già a Pechino aveva portato a casa la medeglia d'argento e si presentava a Milano come grande indiziata per la vittoria.

La vittoria di Leerdam fa commuovere anche Jake Paul

Jutta Leerdam non ha deluso le aspettative, anzi le ha di gran lunga superate portando a casa non solo l'oro ma aggiudicandosi anche un record olimpico. La grande prestazione dell'atleta olandese ha lasciato tutti senza parole. Alla fine della gara la stessa Jutta Leerdam si è emozionata, ma non è stata l'unica, sugli spalti era presente la sua dolce metà, lo youtuber Jake Paul, che alla fine dell'esibizione è scoppiato in lacrime per la gioia della fantastica vittoria conquistata dalla fidanzata.