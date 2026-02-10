Olimpiadi programma martedì 10 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina 2026

Martedì carico di sfide pesanti e sogni di podio per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri saranno protagonisti su più fronti: Constantini e Mosaner scenderanno sul ghiaccio per giocarsi il bronzo contro la Gran Bretagna, mentre l’attenzione sarà alta anche sulla staffetta mista di short track. Spazio poi al biathlon individuale maschile, con Giacomel e Hofer pronti a dire la loro, alla combinata a squadre femminile di sci alpino, alla sprint di sci di fondo e al gran finale dello slittino femminile, con le ultime due manche decisive per le medaglie