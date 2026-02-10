Olimpiadi programma martedì 10 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina 2026
Martedì carico di sfide pesanti e sogni di podio per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri saranno protagonisti su più fronti: Constantini e Mosaner scenderanno sul ghiaccio per giocarsi il bronzo contro la Gran Bretagna, mentre l’attenzione sarà alta anche sulla staffetta mista di short track. Spazio poi al biathlon individuale maschile, con Giacomel e Hofer pronti a dire la loro, alla combinata a squadre femminile di sci alpino, alla sprint di sci di fondo e al gran finale dello slittino femminile, con le ultime due manche decisive per le medaglie
Olimpiadi, il programma di oggi martedì 10 febbraio
Di seguito, nel dettaglio con gli orari, tutti gli appuntamenti di oggi.
BIATHLON (Anterselva)
13.30 - Individuale U (Braunhofer, Giacomel, Hofer, Zeni)
CURLING (Cortina)
14.05 - Doppio misto, finale 3º posto: ITALIA (Constantini-Mosaner) -Gran Bretagna
18.05 - Doppio misto, finale 1º-2º posto: Stati Uniti-Svezia
FREESTYLE (Livigno)
11.15 - Gobbe U, qualificazioni
12.30 - Slopestyile U, finale
14.15 - Gobbe D, qualificazioni (Passaretta)
HOCKEY D (Milano)
12.10 - Girone B: Giappone-Svezia
16.40 - Girone B: ITALIA-Germania
20.10 - Girone A: Canada-Usa
21.10 - Girone A: Finlandia-Svizzera
PATTINAGGIO DI FIGURA (Milano)
18.30 - Corto singolo U (Grassl, Rizzo)
SALTO (Predazzo)
18.45 - Squadra mista (Bresadola, Sieff, Insam, Zanitzer)
SCI (Cortina)
10.30 - Combinata a squadre D
discesa (Nicol Delago, Nadia Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano)
14.00 - Combinata a squadre D
slalom (D’Antonio, Della Mea, Peterlini, Trocker)
Così le coppie azzurre: Pirovano-Peterlini, Goggia-Della Mea, Nicol Delago-Trocker, Nadia Delago-D’Antonio.
SCI DI FONDO (Tesero)
9.15 - Sprint Tc, qualificazioni D (Cassol, De Martin Pinter, Ganz, Monsorino) ; U (Barp, Daprà, Mocellini, Pellegrino)
11.45 - Sprint Tc, finali U/D
SHORT TRACK (Milano)
10.30 - 500 D, qualificazioni (Betti, Fontana, Sighel)
10.30 - 1000 U, qualificazioni (Nadalini, Sighel, Spechenhauser)
10.30 - Staffetta mista (Betti, Confortola, Fontana, Nadalini, Sighel, Spechenhauser)
SLITTINO (Cortina)
17.00 - Singolo D, batterie 3 e 4 (Hofer, Robatscher)