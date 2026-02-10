Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Olimpiadi programma martedì 10 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina 2026

Occhi puntati sul possibile bronzo del curling doppio misto. Spazio anche al biathlon individuale maschile e alla combinata a squadre femminile
3 min

Martedì carico di sfide pesanti e sogni di podio per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri saranno protagonisti su più fronti: Constantini e Mosaner scenderanno sul ghiaccio per giocarsi il bronzo contro la Gran Bretagna, mentre l’attenzione sarà alta anche sulla staffetta mista di short track. Spazio poi al biathlon individuale maschile, con Giacomel e Hofer pronti a dire la loro, alla combinata a squadre femminile di sci alpino, alla sprint di sci di fondo e al gran finale dello slittino femminile, con le ultime due manche decisive per le medaglie

Olimpiadi, il programma di oggi martedì 10 febbraio

Di seguito, nel dettaglio con gli orari, tutti gli appuntamenti di oggi.

BIATHLON (Anterselva)

13.30 - Individuale U (Braunhofer, Giacomel, Hofer, Zeni) 

CURLING (Cortina)

14.05 - Doppio misto, finale 3º posto: ITALIA (Constantini-Mosaner) -Gran Bretagna

18.05 - Doppio misto, finale 1º-2º posto: Stati Uniti-Svezia

FREESTYLE (Livigno)

11.15 - Gobbe U, qualificazioni 

12.30 - Slopestyile U, finale 

14.15 - Gobbe D, qualificazioni (Passaretta)

HOCKEY D (Milano)

12.10 - Girone B: Giappone-Svezia 

16.40 - Girone B: ITALIA-Germania 

20.10 - Girone A: Canada-Usa 

21.10 - Girone A: Finlandia-Svizzera 

PATTINAGGIO DI FIGURA (Milano)

18.30 - Corto singolo U (Grassl, Rizzo) 

SALTO (Predazzo) 

18.45 - Squadra mista (Bresadola, Sieff, Insam, Zanitzer) 

SCI (Cortina) 

10.30 - Combinata a squadre D

discesa (Nicol Delago, Nadia Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano) 

14.00 - Combinata a squadre D 

slalom (D’Antonio, Della Mea, Peterlini, Trocker) 
Così le coppie azzurre: Pirovano-Peterlini, Goggia-Della Mea, Nicol Delago-Trocker, Nadia Delago-D’Antonio. 

SCI DI FONDO (Tesero) 

9.15 - Sprint Tc, qualificazioni D (Cassol, De Martin Pinter, Ganz, Monsorino) ; U (Barp, Daprà, Mocellini, Pellegrino) 

11.45 - Sprint Tc, finali U/D 

SHORT TRACK (Milano) 

10.30 - 500 D, qualificazioni (Betti, Fontana, Sighel) 

10.30 - 1000 U, qualificazioni (Nadalini, Sighel, Spechenhauser) 

10.30 - Staffetta mista (Betti, Confortola, Fontana, Nadalini, Sighel, Spechenhauser) 

SLITTINO (Cortina) 

17.00 - Singolo D, batterie 3 e 4 (Hofer, Robatscher) 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Il messaggio di Lindsey Vonn dopo l’incidente commuoveSinner e la confessione a sorpresa su Franzoni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS