Combinata a squadre diretta Olimpiadi: segui la discesa con Goggia e Della Mea in pista oggi, Milano Cortina LIVE

11:21

Nadia Delago è diciassettesima

Ultimo tempo provvisorio per Nadia Delago, che conclude la sua prova in 17ª posizione con il crono di 1:39.42, a 2.83 dalla vetta. Al comando resta Breezy Johnson in 1:36.59, seguita dall’austriaca Raedler a +0.06 e da Laura Pirovano, terza a +0.27. Nicol Delago si colloca invece al 10° posto con un distacco di 1.16.

11:13

Breezy Johnson in testa: Pirovano terza

Ancora una prestazione maiuscola di Breezy Johnson: la campionessa olimpica della discesa libera balza al comando con il tempo di 1:36.59. Alle sue spalle l’austriaca Raedler, distante appena 6 centesimi, mentre Laura Pirovano è terza a +0.27. Nicol Delago chiude invece in decima posizione, con un ritardo di 1.16.

10:56

Delago non bene: si piazza sesta

Delago chiude in sesta posizione, con un distacco di 1”10 da Raedler, che rimane al comando della classifica. Rispetto alle prime atlete in gara, le condizioni di visibilità sono cambiate, con meno luce a partire dal Gran Curvone in avanti.

10:53

Cade Sofia Goggia: che peccato!

L’azzurra arriva lunga sullo Scarpadon, si inclina molto nel tentativo di restare in traiettoria ma finisce per uscire. Fortunatamente senza conseguenze: l’italiana si rialza subito. Che peccato.

10:46

Pirovano al momento è seconda

Avvio molto convincente per Pirovano, che fa segnare il miglior tempo nel primo settore. Al salto Duca d’Aosta lascia però qualcosa per strada, pur transitando ancora con 16 centesimi di margine. La sua prova resta pulita e con traiettorie precise, anche se nel finale concede ulteriormente. Il distacco più consistente arriva tra Scarpadon e Rumerlo, ma la chiusura è efficace e il suo tempo finale la colloca a 21 centesimi da Raedler.

10:39

Austria bene con Readler

Come prevedibile, la Raedler fa la differenza nel tratto più tecnico, lasciando scorrere gli sci e interpretando al meglio le linee. L’austriaca costruisce il suo vantaggio a partire dalla Grande Curva e taglia il traguardo con 72 centesimi di margine su Miradoli. Oggi pista molto veloce. Problema di visibilità nel primo tratto.

10:31

Si parte! Inizia la Francia

Parte Miradoli per la Francia. Neve perfetta, ma non c'è il sole.

10:26

L'ordine delle azzurre

Ad aprire la gara per l’Italia sarà la coppia Pirovano/Peterlini con il pettorale 6. A seguire scenderanno Goggia/Della Mea con il 9, Delago/Trocker con il 10 e infine Delago/D’Antonio con il numero 19.

10:07

Alla scoperta di Giada D’Antonio: ha appena 16 anni

Quella di oggi rappresenta un momento storico ed emozionante per Giada D’Antonio, sedicenne al debutto olimpico. Figlia di padre italiano, originario di Napoli, e di madre colombiana, entra nella storia dello sci azzurro: mai prima d’ora una sciatrice campana – uomini compresi – aveva preso parte ai Giochi Olimpici. Un esordio che sa già di primato.

9:49

Combinata a squadre, come funziona il regolamento

Il regolamento prevede che ogni nazione possa presentare fino a quattro squadre, ciascuna composta da due atleti. La classifica della combinata viene determinata dalla somma dei tempi ottenuti da entrambi i componenti della squadra, con la medaglia d’oro destinata al team che farà registrare il tempo totale più basso. Ogni atleta può prendere parte a un solo evento e l’accesso alla seconda prova non sarà consentito nel caso in cui il compagno di squadra sia stato squalificato (DSQ), non sia partito (DNS), non abbia preso parte alla gara (NPS) o non abbia concluso (DNF) la prima manche.

9:35

C'è una coppia favorita

Saranno 28 le coppie al cancelletto di partenza, quattro delle quali in rappresentanza dell’Italia. I favori del pronostico vanno alla formazione statunitense composta da Shiffrin e dalla neo campionessa olimpica Johnson.

9:30

Combinata a squadre: le azzurre pronte

Le principali aspettative dell’Italia sono concentrate sulla coppia di punta, formata da Sofia Goggia e Lara Della Mea. Dopo il bronzo conquistato domenica, l’obiettivo è quello di confermarsi, con Goggia chiamata a chiudere la discesa sull’Olympia delle Tofane nelle posizioni di vertice e Della Mea, slalomista che nel corso della stagione ha dimostrato di potersela giocare con le migliori. Completano il contingente azzurro le altre tre coppie: Laura Pirovano con Martina Peterlini, Nicol Delago con Anna Trocker e Nadia Delago con Giada D’Antonio.

Cortina