Combinata a squadre, sfuma la medaglia per l'Italia dopo l'errore di Peterlini

La combinata a squadre segna il debutto a cinque cerchi per questa manifestazione, che lo scorso anno aveva fatto il suo esordio ai Campionati del Mondo. La formula resta invariata rispetto alla rassegna iridata di dodici mesi fa. Dopo una buona mattinata, il pomeriggio non ha portato i risultati sperati, le italiane non riescono a concretizzare e sprecano l'occasione per portare a casa una medaglia. RIvivi la giornata di combinata a squadre.

15:02

Il medagliere aggiornato

Ecco il medagliere aggiornato dopo la sfortunata giornata della combinata a squadre.

14:52

L'Austria vince l'oro, sbaglia la Shiffrin

L'Austria si aggiudica la medaglia d'oro alla combinata a squadre con un tempo di 2:21.66. A +0.05 la Germania e sul gradino più basso del podio l'America a +0.25. Prestazione opaca per la Shiffrin che non valorizza il 1 tempo portato a casa nella discesa libera dalla compagna Johnson e si piazza in 4ª posizione. 10° posto per Delago e Trocker a +1.28. Niente da fare per le altre due coppie italiane: Pirovano-Peterlini e Delago-D'Antonio che non hanno portato a termine lo slalom.

14:45

Peterlini out!

La Peterlini parte benissimo ma sul dosso perde la lucidità, va lunga ed esce fuori. Addio al sogno medaglia. Vanificato il tempo di Laura Pirovano nella discesa libera

14:43

Tocca a Martina Peterlini

Dopo la seconda posizione appena conquistata dall'America, tocca all'Italia fare la propria gara

14:40

Cambia la classifica. Germania in testa

la Germania fa un gran tempo con Emma Aichera che totalizza il miglior tempo di manche. Seguono Austria a +0.56 e Svizzera a +0.83. Italia slitta in 7° posto

14:29

Grande prestazione della Trocker

Anna Trocker si presenta al debutto olimpico prendendo molti rischi, ma resta sempre in piedi e rimane tranquilla. Con un tempo di 45.19 e si mette momentaneamente al 4° posto, a - 4 decimi dalla campionessa svizzera Holdner

14:27

Tocca ad Anna Trocker

La sciatrice 2008 prova a difendere la buona prova della Delago

14:25

Doppietta Svizzera, prima e seconda posizione al momento

Doppia posizione in podio per la svizzera, che si prende il momentaneo comando

14:23

Gran tempo della Holdner, Svizzera in testa

La Svizzera passa in testa con Wendy Holdner che fa un grandissimo tempo ed una grande discesa, mettendosi la Francia ed il Canada alle spalle

14:21

Quanti errori in questa prima fase

Già sei le coppie che non hanno concluso la discesa, 5 non hanno finito la gara ed una invece è stata squalificata. Prima la Francia, seguono Canada e Austria

14:18

Errore per la Meillard

La sciatrice svizzera era partita molto fore, ma poi va in confusione e fallisce lo slalom. Al momento prima posizione per il Canada

14:12

Esordio sfortunato per D'Antonio

La sciatrice napoletana Giada D'Antonio, dopo una buona partenza, perde lo sci, inforcando nettamente e dunque niente di fatto per la coppia italiana

14:09

Tocca a D'Antonio

Dopo l'americana è il momento della sedicenne italiana in coppia con Delago Nadia

14:04

Partenza e subito out la Vlhova

La slovacca rimane incastrata con il parastinchi e sbaglia la sequenza.

13:49

Alle 14:00 si riparte con lo slalom

La seconda parte della gara, iniziata stamattina, si concluderà oggi pomeriggio. La prima atleta a compiere lo slalom sarà la slovacca Vlhoava. Per ultima partirà l'americana Shiffrin per provare a prendersi la medaglia.

13:14

Ordine di discesa dello slalom

La 16enne Giada D'Antonio, sarà tra le prime atlete a scendere per lo slalom. L'italiana in coppia con Nadial Delago, sarà la 7ª a percorrere lo slalom e sarà anche la prima delle italiane. Dopo nove atlete, toccherà nuovamente all'Italia, sta volta con la 17enne Anna Trocker, in coppia con l'altra sorella Delago, Nicol. La sciatrice italiana dunque sarà la 17ª a percorrere lo slalom. Peterlini invece, in 24ª posizione di percorrenza dello slalom, proverà a difendere l'ottimo lavoro svolto dalla compagna Pirovano che si è piazzata in terza posizione in discesa libera.

12:42

Parla Pirovano

Dopo la discesa, la Pirovano parla della gara e del suo rapporto con la compagna di squadra Peterlini: "Io ho dato tutto e sono sicura che anche Marti lo farà. Sono sicura che indipendentemente dal risultato saremo molto fiere di noi. Siamo cresciute insieme, abbiamo la stessa età, quindi facciamo gare insieme da quando eravamo piccolissime, ma una contro l'altra e oggi poter gareggiare insieme per lo stesso obiettivo è una grandissima cosa. Alle ultime Olimpiadi ci siamo fatte male entrambe e abbiamo fatto riabilitazione insieme. Abbiamo sofferto allo stesso modo. Essere oggi qui con lei è un regalo".

12:12

Nicol Delago sprona la compagna

"Secondo me qualche parte l'ho sciata meglio. La visibilità andava e veniva, dovevo forse stare più focalizzata", queste le parole di Nicol Delago dopo la discesa. L'atleta italiana si è piazzata in 10ª posizione, ed in attesa del passaggio del testimone alla sua compagna di squadra, Anna Trocker, le ha augurato di divertirsi siccome si tratta della prima volta: "Voglio che Anna si diverta, è la sua prima esperienza".

11:45

La delusione di Sofia Goggia

"Sicuramente oggi non sono riuscita a entrare in gara con lo stesso focus. Mi sentivo molto bene stamattina, ma non sono riuscita a ricreare la tensione di due giorni fa. Mi dispiace per Lara Della Mea, le ho precluso la possibilità di scendere. Ora cercherò di recuperare le energie in vista del SuperG di giovedì".

11:44

Alle 14 lo slalom

Si è conclusa la manche di discesa con Laura Pirovano al terzo posto, a 27 centesimi dalla leader Breezy Johnson e a 21 dall’austriaca Christine Raedler. Nello slalom toccherà a Martina Peterlini difendere una posizione da podio. Decima la coppia Nicol Delago / Anna Trocker a 1”16, mentre sono ventesime Nadia Delago / Giada D’Antonio a 2”83.

11:41

La classifica provisoria della combinata

Classifica provvisoria dopo la discesa: in testa gli Stati Uniti con Johnson/Shiffrin in 1:36.59, seguiti dall’Austria di Raedler/Huber a 6 centesimi. Ottima Italia terza con Pirovano/Peterlini, distanti 27 centesimi dalla vetta. Tutto ancora aperto in vista dello slalom.

11:30

Pirovano sempre terza

La Pirovano, ora terza, fa coppia con la Peterlini. Al momento regge il tempo di 1.36.86, terze.

11:21

Nadia Delago è diciassettesima

Ultimo tempo provvisorio per Nadia Delago, che conclude la sua prova in 17ª posizione con il crono di 1:39.42, a 2.83 dalla vetta. Al comando resta Breezy Johnson in 1:36.59, seguita dall’austriaca Raedler a +0.06 e da Laura Pirovano, terza a +0.27. Nicol Delago si colloca invece al 10° posto con un distacco di 1.16.

11:13

Breezy Johnson in testa: Pirovano terza

Ancora una prestazione maiuscola di Breezy Johnson: la campionessa olimpica della discesa libera balza al comando con il tempo di 1:36.59. Alle sue spalle l’austriaca Raedler, distante appena 6 centesimi, mentre Laura Pirovano è terza a +0.27. Nicol Delago chiude invece in decima posizione, con un ritardo di 1.16.

10:56

Delago non bene: si piazza sesta

Delago chiude in sesta posizione, con un distacco di 1”10 da Raedler, che rimane al comando della classifica. Rispetto alle prime atlete in gara, le condizioni di visibilità sono cambiate, con meno luce a partire dal Gran Curvone in avanti.

10:53

Cade Sofia Goggia: che peccato!

L’azzurra arriva lunga sullo Scarpadon, si inclina molto nel tentativo di restare in traiettoria ma finisce per uscire. Fortunatamente senza conseguenze: l’italiana si rialza subito. Che peccato.

10:46

Pirovano al momento è seconda

Avvio molto convincente per Pirovano, che fa segnare il miglior tempo nel primo settore. Al salto Duca d’Aosta lascia però qualcosa per strada, pur transitando ancora con 16 centesimi di margine. La sua prova resta pulita e con traiettorie precise, anche se nel finale concede ulteriormente. Il distacco più consistente arriva tra Scarpadon e Rumerlo, ma la chiusura è efficace e il suo tempo finale la colloca a 21 centesimi da Raedler.

10:39

Austria bene con Readler

Come prevedibile, la Raedler fa la differenza nel tratto più tecnico, lasciando scorrere gli sci e interpretando al meglio le linee. L’austriaca costruisce il suo vantaggio a partire dalla Grande Curva e taglia il traguardo con 72 centesimi di margine su Miradoli. Oggi pista molto veloce. Problema di visibilità nel primo tratto.

10:31

Si parte! Inizia la Francia

Parte Miradoli per la Francia. Neve perfetta, ma non c'è il sole.

10:26

L'ordine delle azzurre

Ad aprire la gara per l’Italia sarà la coppia Pirovano/Peterlini con il pettorale 6. A seguire scenderanno Goggia/Della Mea con il 9, Delago/Trocker con il 10 e infine Delago/D’Antonio con il numero 19.

10:07

Alla scoperta di Giada D’Antonio: ha appena 16 anni

Quella di oggi rappresenta un momento storico ed emozionante per Giada D’Antonio, sedicenne al debutto olimpico. Figlia di padre italiano, originario di Napoli, e di madre colombiana, entra nella storia dello sci azzurro: mai prima d’ora una sciatrice campana – uomini compresi – aveva preso parte ai Giochi Olimpici. Un esordio che sa già di primato.

9:49

Combinata a squadre, come funziona il regolamento

Il regolamento prevede che ogni nazione possa presentare fino a quattro squadre, ciascuna composta da due atleti. La classifica della combinata viene determinata dalla somma dei tempi ottenuti da entrambi i componenti della squadra, con la medaglia d’oro destinata al team che farà registrare il tempo totale più basso. Ogni atleta può prendere parte a un solo evento e l’accesso alla seconda prova non sarà consentito nel caso in cui il compagno di squadra sia stato squalificato (DSQ), non sia partito (DNS), non abbia preso parte alla gara (NPS) o non abbia concluso (DNF) la prima manche.

9:35

C'è una coppia favorita

Saranno 28 le coppie al cancelletto di partenza, quattro delle quali in rappresentanza dell’Italia. I favori del pronostico vanno alla formazione statunitense composta da Shiffrin e dalla neo campionessa olimpica Johnson.

9:30

Combinata a squadre: le azzurre pronte

Le principali aspettative dell’Italia sono concentrate sulla coppia di punta, formata da Sofia Goggia e Lara Della Mea. Dopo il bronzo conquistato domenica, l’obiettivo è quello di confermarsi, con Goggia chiamata a chiudere la discesa sull’Olympia delle Tofane nelle posizioni di vertice e Della Mea, slalomista che nel corso della stagione ha dimostrato di potersela giocare con le migliori. Completano il contingente azzurro le altre tre coppie: Laura Pirovano con Martina Peterlini, Nicol Delago con Anna Trocker e Nadia Delago con Giada D’Antonio.

