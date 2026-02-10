Milano - Gara pazzesca dell'Italia nella staffetta mista di Short Track: è oro! Il quartetto composto da Arianna Fontana , Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel - più Luca Spechenhauser e Chiara Betti - ha sbaragliato la concorrenza arrivando nettamente davanti a Canada e Belgio con una prova magistrale. Gli azzurri hanno vinto il titolo olimpico con il tempo di 2'39"02 davanti al Canada e al Belgio. La Cina, campione a Pechino 2022, resta fuori dal podio.

Il medagliere aggiornato in tempo reale

Arianna Fontana nella storia

Arianna Fontana sta per entrare nella leggenda. Questa è la sua dodicesima medaglia conquistata in sei Olimpiadi (tre ori, quattro argenti e cinque bronzi), è già la donna con più medaglie in assoluto, ma ora ne manca una sola per agganciare a quota 13 lo schermidore Edoardo Mangiarotti. Un infortunio l'aveva frenata nella prima parte della stagione, ma adesso Arianna ha dimostrato di essere al top. A Torino 2006, a soli 15 anni, iniziava la sua storia nelle Olimpiadi, sempre in casa, e adesso, 20 anni dopo vuole chiudere il cerchio nel migliore dei modi. È la decima medaglia per l'Italia, che dopo un bel bottino nei primi due giorni, ieri era rimasta a secco. Il secondo oro dopo quello di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità.