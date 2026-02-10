Jutta Leerdam si è aggiudicata la vittoria della medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità nei 1000 metri . La 27enne olandese a seguito della fantastica vittoria è scoppiata in lacrime e così sugli spalti ha fatto anche il suo fidanzato Jake Paul. A Pechino Leerdam si era dovuta accontentare 'solo' dell'argento , ma alle Olimpiadi di Milano Cortina era più decisa che mai nel ribaltare il risultato, mostrando i frutti del suo grande impegno e della difficile decisione presa nel 2024.

Leerdam non firma per alcuna squadra: si prepara da individuale per le Olimpiadi

Nel 2024, Jutta Leerdam aveva preso una decisione da molti definita "folle" e cioè quella di lasciare la sua squadra, la Jumbo-Visma e non firmare con nessuna squadra. Dunque la campionessa olandese decise di proseguire individualmente e concentrarsi unicamente su di lei. La scelta, come afferma il padre, sembrava folle e molti le ripetevano: "Sei sola, e non è così che si vince l'oro". E invece la Leerdam l'oro l'ha vinto e lo ha vinto in grande stile, seguendo la sua strada.

Perchè la scelta "individualista"

Leerdam, probabilmente, sa di non essere solo ed esclusivamente un'atleta, ma una vera e propria personalità mediatica, insomma, un'influencer, che con i suoi 5,6mln di seguaci su Instagram, può permettersi di arrivare alle Olimpiadi di Milano-Cortina "da sola". Queste le parole dell'allenatore ucraino Poltavets sulla scelta portata avanti con la campionessa olandese: "Ha osato correre dei rischi con questo progetto, e anch'io sono fatto così. Sono sempre stato uno che crede in progetti in cui nessun altro crede. Tutti dicevano che ero pazzo. Ma io e Jutta le abbiamo dimostrato che si sbagliavano".