Clamoroso alle Olimpiadi invernali: confessa il tradimento in diretta dopo aver vinto il bronzo!

MILANO - Confessione shock in diretta tv da parte di Sturla Holm Laegreid dopo il bronzo olimpico conquistato nella 20 km di biathlon ad Anterselva, con le sue dichiarazioni che stanno facendo il giro del web e sono diventate virali. Dopo il traguardo, l'atleta norvegese si è presentato in lacrime davanti ai microfoni dell'emittente NRK , festeggiando la medaglia ("È qualcosa di enorme, voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il percorso") prima che l'intervista prendesse un'altra piega.

Laegreid in lacrime: la confessione shock in tv dopo il bronzo

"C'è una persona che forse oggi non sta guardando. Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita. La persona più bella e meravigliosa del mondo, e tre mesi fa ho commesso l'errore più grande della mia vita: le sono stato infedele". Gelo in studio, con Laegreid che in conferenza stampa si è scusato anche col compagno di squadra Johan-Olav Botn, vincitore dell'oro, visto che il suo tradimento ha attirato tutta l'attenzione: "Perdonami se ti ho rovinato questa giornata. Ma credo che tu capisca". Il norvegese ha poi spiegato a 'Dagbladet' di aver deciso di rivelare tutto pubblicamente la scorsa notte, "indipendentemente da come sarebbe andata la gara. Spero di non rendere le cose peggiori per la persona che è a casa. Suicidarsi socialmente in tv è una dichiarazione d'amore. È lei l'unica che voglio".

Botn da brividi: dedica l'oro all'amico Bakken morto nel sonno

Commovente poi la dedica dell'altro norvegese Botn, che ha tagliato il traguardo per primo indicando con il dito il cielo per ricordare l'amico e compagno di squadra Sivert Guttorm Bakken, morto nel sonno il 23 dicembre a passo Lavazè. Era stato proprio Botn a trovarlo esanime nella camera d'albergo, durante il ritiro pre-olimpico in Trentino. "Durante l'ultimo giro non ho quasi pensato a me. I pensieri e le emozioni per Sivert sono arrivati subito dopo l'ultima serie di tiro", ha raccontato Botn alla tv tedesca Zdf. "L'anno scorso ci siamo allenati insieme quasi ogni giorno, per entrambi era un grande sogno diventare campioni olimpici qui. Ho avuto la sensazione di aver percorso l'ultimo giro insieme a lui e spero che ci guardi da lassù e sia orgoglioso di me".