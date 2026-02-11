Carlotta Mangiarotti: "Forza Arianna Fontana, tifo per te ed è giusto così"

«Lo scriva: forza Arianna, faccio il tifo per te». Nel conto alla rovescia tutto speciale per Fontana, la signora dello short track può contare su una supporter d'eccezione, che da ieri guarderà con un pizzico di trepidazione in più le gare olimpiche. Si chiama Carola Mangiarotti, figlia del grande Edoardo monumento dello sport italiano con il suo patrimonio di 13 medaglie nella scherma (vinte tra il 1936 e il 1960) a renderlo l’italiano più vincente nella storia dei Giochi. Quando la pattinatrice azzurra ha accorciato le distanze con l'oro nella staffetta mista, la figlia d'arte (e schermitrice a sua volta con due partecipazioni olimpiche) era davanti alla tv.

Che effetto le fa vedere quel record in bilico?

«Ben venga che crolli! Papà vinse le sue ultime medaglie a Roma 1960, Sono passati 66 anni: è anche giusto, e penso di poter parlare a nome suo, che ci sia questo passaggio di testimone. Non bisogna essere nostalgici o gelosi, né restare ancorati al passato: lo sport e i suoi valori sono troppo più importanti. E poi Arianna se lo merita, ha il fuoco dentro. Credo che questa staffetta si concretizzerà presto, sapendo che ci sono ancora diverse gare a cui parteciperà e per come ho avuto modo di osservarla».

Cosa l'ha colpita dell'azzurra?

«La sua voglia di non mollare e di rimettersi continuamente in gioco. Ha indubbiamente un carattere volitivo e vincente, direi forse più di Valentina Vezzali, che papà aveva nominato sua erede. Lui non sapeva ancora che sarebbe arrivata Arianna Fontana... ma sono sicura che la vedrà».

È contenta che sia una donna?

«Sicuramente a me fa piacere. Si parla tanto di parità di genere e di diritti, anche se io non sono una fan delle quote rosa. Preferisco valutare il merito».

Ha mai incontrato Fontana?

«No, e mi piacerebbe molto farlo. Anni fa mi parlò di lei Giovanni Malagò: mi disse “Carola, se c'è qualcuno che può eguagliare o superare tuo padre, è Arianna”. Se dovessi conoscerla, le farei sicuramente i complimenti non solo per questo oro ma per tutto quello che ha costruito nella sua carriera».

Sta seguendo le gare di Milano Cortina?

«Ovviamente. Sono stata anche io atleta olimpica (a Montreal 1976 e Mosca 1980, ndc) e so cosa significa: sono passati tanti anni ma le assicuro che per me è come se fosse trascorso un giorno. Papà diceva che anche a 90 anni sentire suonare l'inno gli metteva i brividi».

Gli atleti si immedesimano.

«È naturale ed è bellissimo, soprattutto ora che si parla molto di inclusione. Lo sport è una scuola di vita, io ho imparato tantissimo e sto cercando di trasmettere quei valori. Lo faccio tutti i giorni nel Circolo di spada della nostra famiglia, nato nel 1909 a Milano. Lo insegno ai bambini di tutte le età, dai 6 agli 80 anni».