Si sveglia e scopre di essersi rotto il collo: la terribile Olimpiade di Cam Bolton
La storia dello snowboarder australiano Cam Bolton è terribile: dopo la caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina, è andato a riposare e l'indomani ha scoperto che il dolore al collo derivava dalla frattura di due vertebre. I suoi Giochi invernali sono già finiti.
L'infortunio di Cam Bolton
Cam, alla sua quarta partecipazione olimpica, si stava preparando per le qualificazioni di giovedì 12 febbraio della sua specialità (snowboard cross), la sua caduta però ha interrotto tutto e tronato la sua Olimpiade prima ancora di iniziare. Dopo la caduta, è stato trasportato a Milano in elicottero dal suo alloggio nel Villaggio Olimpico di Livigno. Martedì, il giorno dopo l'infortunio, ha scoperto la gravità della situazione.