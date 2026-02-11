Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Si sveglia e scopre di essersi rotto il collo: la terribile Olimpiade di Cam Bolton

La storia dello snowboarder australiano fa paura: dopo la caduta in allenamento si rende conto della frattura di due vertebre del collo
1 min
Tagsolimpiadi invernaliMilano Cortina 2026

La storia dello snowboarder australiano Cam Bolton è terribile: dopo la caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina, è andato a riposare e l'indomani ha scoperto che il dolore al collo derivava dalla frattura di due vertebre. I suoi Giochi invernali sono già finiti.

L'infortunio di Cam Bolton

Cam, alla sua quarta partecipazione olimpica, si stava preparando per le qualificazioni di giovedì 12 febbraio della sua specialità (snowboard cross), la sua caduta però ha interrotto tutto e tronato la sua Olimpiade prima ancora di iniziare. Dopo la caduta, è stato trasportato a Milano in elicottero dal suo alloggio nel Villaggio Olimpico di Livigno. Martedì, il giorno dopo l'infortunio, ha scoperto la gravità della situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Super G con Paris e FranzoniAtleta polacca minacciata

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS