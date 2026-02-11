Corriere dello Sport.it
Von Allmen domina le Olimpiadi di Milano Cortina: raggiunge un record incredibile ed entra nella storia!

L'elvetico è fin qui il "gigante" di questi giochi olimpici: con il trionfo nel Super G si affianca a Toni Sailer e Jean-Claude Killy in una statistica incredibile
2 min
Tagsvon AllmenSciOlimpiadi

BORMIO - Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno, fin qui, un grande protagonista che sta dominando. Si tratta dell'elvetico Franjo von Allmen, che ha vinto anche il Super G raggiungendo dei numeri e un record incredibile.

Von Allmen, dominio totale a Milano Cortina!

Per von Allmen si tratta della terza medaglia d'oro dopo quella conquistata nella discesa libera e nella combinata a squadre con il compagno Nef. L'elvetico, fin qui, ha vinto ogni gara a cui ha preso parte, dominando i suoi avversari e contribuendo in larga parte al successo della Svizzera fin qui.

Von Allmen entra nella storia: il record

Un dominio totale che l'ha portato a raggiungere un record incredibile: von Allmen è diventato il terzo atleta ad ottenere un tris di medaglie d'oro nella stessa edizione delle Olimpiadi invernali. L'elvetico raggiunge così Toni Sailer (Cortina, 1956) e Jean-Claude Killy (Grenoble, 1968).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

