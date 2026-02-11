Von Allmen domina le Olimpiadi di Milano Cortina: raggiunge un record incredibile ed entra nella storia!
BORMIO - Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno, fin qui, un grande protagonista che sta dominando. Si tratta dell'elvetico Franjo von Allmen, che ha vinto anche il Super G raggiungendo dei numeri e un record incredibile.
Von Allmen, dominio totale a Milano Cortina!
Per von Allmen si tratta della terza medaglia d'oro dopo quella conquistata nella discesa libera e nella combinata a squadre con il compagno Nef. L'elvetico, fin qui, ha vinto ogni gara a cui ha preso parte, dominando i suoi avversari e contribuendo in larga parte al successo della Svizzera fin qui.
Von Allmen entra nella storia: il record
Un dominio totale che l'ha portato a raggiungere un record incredibile: von Allmen è diventato il terzo atleta ad ottenere un tris di medaglie d'oro nella stessa edizione delle Olimpiadi invernali. L'elvetico raggiunge così Toni Sailer (Cortina, 1956) e Jean-Claude Killy (Grenoble, 1968).