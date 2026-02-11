Naumov e il ricordo dei genitori morti in un incidente aereo: il gesto a Milano-Cortina commuove il mondo

MILANO - Non solo record e medaglie ai Giochi invernali di Milano-Cortina , dove le imprese si mescolano a storie e percorsi personali, strade a volte tortuose e segnate dalla sofferenza che hanno portato gli atleti a vivere la loro avventura olimpica. E da brividi è la storia di Maxim Naumov, 24enne pattinatore artistico su ghiaccio statunitense che dopo essere sceso in pista ha commosso il mondo.

Milano-Cortina: il gesto di Naumov commuove il mondo

Figlio degli ex pattinatori Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, morti a fine gennaio 2025 nell'incidente del volo 5342 dell'American Airlines che costò la vita a 67 persone e sconvolse gli Stati Uniti (a causarlo l'impatto con un elicottero militare in avvicinamento all'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington), Naumov ha dedicato un pensiero a loro al termine della sua prova sulle note del 'Notturno n. 20' di Frederic Chopin. L'atleta statunitense ha tirato fuori una foto di lui da bambino sul ghiaccio insieme ai genitori e non è riuscito a trattenere l'emozione: "Sono stato ispirato da loro fin dal primo giorno, da quando abbiamo messo piede sul ghiaccio insieme. Non si tratta solamente di pensare a loro, ma di sentire la loro presenza. A ogni scivolata e passo che facevo sul ghiaccio, non potevo fare a meno di sentire il loro supporto, quasi come un pezzo degli scacchi su una scacchiera. Sento che oggi sono stati i miei genitori a guidarmi".