Malinin e il leggendario backflip a richiesta: Snoop Dogg glielo chiede, lui lo fa. E la reazione del rapper è...

Tra i protagonisti di questi primi giorni delle Olimpiadi di Milano Cortina c'è senza ombra di dubbio lo statunitense Ilia Malinin , che ha trascinato la sua squadra alla medaglia d'oro nella gara a squadre di pattinaggio di figura . Il suo ' salto mortale ', proibito nelle competizioni fino a poco tempo fa, ha infiammato il pubblico, che ora aspetta l'evento di pattinaggio individuale, in cui è ovviamente il favorito .

Ilia Malinin, il suo salto mortale... per Snoop Dogg!

In attesa della gara individuale, Ilia Malinin continua ad allenarsi senza sosta. Uno dei suoi ultimi allenamenti ha anche avuto un ospite speciale: si tratta di Snoop Dogg, celebre rapper americano che è stato anche tedoforo per queste Olimpiadi ed è poi rimasto in Italia al fianco del team USA. In queste ore è diventato virale il video del loro incontro, con l'iconico rapper che chiede al pattinatore di ripetere il suo salto mortale solo per lui. Ilia accetta e stupisce Snoop Dogg, che si lascia subito andare ad un applauso sfrenato stringendogli la mano, incantato dal gesto tecnico di Ilia.