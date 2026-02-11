Imbarazzante incidente sfiorato nel pattinaggio alle Olimpiadi: il costume si impiglia, e...

La coppia canadese composta da Piper Gilles e Paul Poirier si è esibita nella specialità del pattinaggio di figura, ottenendo un punteggio di 86,18 piazzandosi in terza posizione . Il risultato ottenuto, alle spalle di Francia e USA, permette ai canadesi di conquistare la qualificazione per la fase finale. Però durante l'esibizione non è andato tutto secondo i piani.

Gilles salva il Canada dalla penalità nel pattinaggio

Come riporta Daily Star, durante l'esibizione che ha permesso alla coppia canadese di qualificarsi per la fase finale della competizione di pattinaggio di figura, Gilles è riuscita ad evitare un inconveniente non da poco conto. Infatti, il costume del compagno di gara Poirier si è impigliato nei collant della stessa Gilles, che prontamente è riuscita ad evitare che il vestito di Poirier toccasse il ghiaccio. Stando al regolamento olimpico ufficiale, se una parte dell'attrezzatura tocca il ghiaccio, si riceve una penalità. La canadese, non solo ha salvato il punteggio evitando una decurtazione del punteggio finale, ma ha anche improvvisato una posa conclusiva, nascondendo il tessuto dietro la schiena.