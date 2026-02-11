De Giorgi al veleno per la telecronaca Rai: "Per i pallavolisti era un orgoglio, neanche ci hanno riconosciuti..."

Milano-Cortina, De Giorgi al veleno per la telecronaca Rai

“Insomma, un po’ di più ci si poteva sforzare - ha detto De Giorgi tornando sull'argomento -, anche perché era per noi pallavolisti un momento di grandissimo orgoglio, era un riconoscimento importantissimo per il nostro movimento. Poi siamo tornati subito con i piedi sulla Terra perché non ci hanno riconosciuti”. Il commissario tecnico azzurro, dopo aver ricordato che "il 2025 per la pallavolo italiana è stato un anno storico", ha ammesso che "qualcuno dei ragazzi ci è rimasto male".