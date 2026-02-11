Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Giorgi al veleno per la telecronaca Rai: "Per i pallavolisti era un orgoglio, neanche ci hanno riconosciuti..."

Il ct dell'Italvolley è tornato sul caso che ha scatenato la polemica durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: tutti i dettagli
2 min
TagsMilano-CortinaDe GiorgiVolley

MILANO - A distanza di alcuni giorni non si placa la polemica per la 'gaffe' del telecronista Rai che durante la cronaca in diretta della cerimonia di apertura di Milano-Cortina non ha riconosciuto i pallavolisti azzurri Simone Anzani, Luca Porro e Simone Giannelli, tedofori a San Siro per i Giochi invernali. Parole al veleno sono arrivate oggi (1 febbraio) da Ferdinando De Giorgi, ct dell'Italvolley, a margine della sua vista a Casa Italia.

Milano-Cortina, De Giorgi al veleno per la telecronaca Rai

“Insomma, un po’ di più ci si poteva sforzare - ha detto De Giorgi tornando sull'argomento -, anche perché era per noi pallavolisti un momento di grandissimo orgoglio, era un riconoscimento importantissimo per il nostro movimento. Poi siamo tornati subito con i piedi sulla Terra perché non ci hanno riconosciuti”. Il commissario tecnico azzurro, dopo aver ricordato che "il 2025 per la pallavolo italiana è stato un anno storico", ha ammesso che "qualcuno dei ragazzi ci è rimasto male".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Milano-Cortina, caos in telecronacaMattarella scherza con Goggia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS