Oberhofer nata nel paese di Sinner, Voetter predestinata e poi la coppia Rieder-Kainzwaldner: chi sono gli italiani oro nello slittino doppio

CORTINA - Oggi è una giornata storica. È arrivato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e come per magia sono arrivati i primi due ori in pochi minuti per l' Italia a Cortina, quattro complessivamente considerando quelli vinti a Milano da Lollobrigida e la staffetta mista di short track. Le coppie azzurre maschili e femmini, Rieder-Kainzwaldner, e femminile Voetter-Oberhofer hanno trionfato nella nuova pista Eugenio Monti a Cortina. L'oro nello slittino mancava da 20 anni, da quando aveva vinto l'ultimo la leggenda Armin Zoeggler , ora dt della squadra azzurra. Andiamo a scoprire chi sono i quattro azzurri che hanno compiuto l'impresa nello slittino doppio.

Chi è Marion Oberhofer

Marion Oberhofer è nata a San Candido, lo stesso paese di Sinner, il 14 dicembre 2000. Jannik è nato il 16 agosto del 2001, quindi ci sono solo pochi mesi di differenza tra i due campioni azzurri. Debutta in nazionale maggiore il 23 novembre del 2019, ma non arrivano vittorie. Decide quindi di dedicarsi al doppio quando viene introdotto alle Olimpiadi. Questa disciplina infatti nel femminile fa il suo esordio ai Giochi. "Un modello nello sport a cui ci siamo ispirate? Lindsey Vonn - ha detto dopo la vittoria - peccato sia caduta. È una persona molto forte, ha fatto tanto per le donne".

Chi è Andrea Voetter

Andrea Votter è nata a Bressanone il 3 aprile 1995 e ha cominciato a gareggiare nello slittino su pista naturale a soli 11 anni, conquistando la prima medaglia nel singolo ai mondiali juniores nel 2010. Poi si sposta sulla pista artificiale, entra subito nel giro della nazionale per la Coppa del Mondo di categoria e inizia a collezionare vittorie. "È stupendo - ha detto dopo la vittoria -. Non abbiamo pensato niente e siamo riuscite a fare una discesa perfetta. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, grazie anche della pista che tante persone hanno criticato. Siamo riusciti a ringraziarli con la medaglia. Dedica ai miei genitori e ai miei allenatori ma soprattutto a tutta l'Italia". Si rilassa con la pallavolo, la cucina e lo shopping, ed è profondamente legata alla sua famiglia e alle sue radici.

Chi è Emanuel Rieder

Emanuel Rieder è nato a Bressanone nel 1993. Nel 2020 ha conquistato un argento mondiale nella sprint con Kainzwaldner. Appassionato di pallavolo, pratica anche calcio e tennis. Ama sciare, viaggiare e fare nuotate al mare con i suoi figli nel tempo libero.

Chi è Simon Kainzwaldner

Simon Kainzwaldner è nato a Bolzano nel 1994. È un veterano, rappresenta l'Italia da sempre, sia nel singolo sia nel doppio: in passato gareggiava in coppia con Florian Gruber con cui ha vinto il primo oro di sempre per l'Italia nella storia dei Giochi Olimpici Invernali giovanili. Dal 2018/19 gareggia con Emanuel Rieder. È un fanatico della montagna, che vive in tutti i modi: dall'arrampicata all'alpinismo passando per la mountain bike, il parapendio e il trekking.