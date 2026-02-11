Oro doppio maschile slittino, arrivano i complimenti del Generale Luongo

Il comandante generale dell'Arma a Cortina per incontrare i carabinieri ha applaudito il risultato ottenuto sulla pista Eugenio Monti

Il Comandante Generale dell'Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, presente a Cortina d'Ampezzo per incontrare i carabinieri impegnati nei servizi di sicurezza per le Olimpiadi Invernali, si è complimentato con l'Appuntato Emanuel Rieder e con il Carabiniere Scelto Simon Kainzwaldner che hanno conquistato la medaglia d'oro nel doppio maschile dello slittino.

