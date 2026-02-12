Voigt e lo stop ai social: "Il mio focus è altrove"

Una decisione frutto dei troppi insulti e commenti negativi ricevuti in passato: "Tornano sempre i soliti temi: i miei tempi sugli sci, i miei tempi al poligono. Ora nuovamente su internet ricomincerà la solita valanga di commenti", ha detto alla tv tedesca Ard. "Ci sentiamo/vediamo dopo i Giochi. Qui ora cala il silenzio, il mio focus è altrove", ha concluso Vanessa Voigt.