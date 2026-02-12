Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Insulti per il podio mancato, la biatleta tedesca stacca i social: "Chi conta sa dove trovarmi" © Getty Images

Insulti per il podio mancato, la biatleta tedesca stacca i social: "Chi conta sa dove trovarmi"

Vanessa Voigt ha deciso di non pubblicare più nulla durante le Olimpiadi invernali: "Basta con i soliti commenti"
1 min

"Le persone che davvero contano, sanno come trovarmi". Con queste parole la biatleta Vanessa Voigt ha spiegato la decisione di non pubblicare più nulla sui suoi profili social dopo il mancato podio nella gara individuale ad Anterselva. Fino al termine delle Olimpiadi, l'atleta tedesca non aggiornerà il suo profilo Instagram, che conta più di 56000 follower. 

Voigt e lo stop ai social: "Il mio focus è altrove"

Una decisione frutto dei troppi insulti e commenti negativi ricevuti in passato: "Tornano sempre i soliti temi: i miei tempi sugli sci, i miei tempi al poligono. Ora nuovamente su internet ricomincerà la solita valanga di commenti", ha detto alla tv tedesca Ard. "Ci sentiamo/vediamo dopo i Giochi. Qui ora cala il silenzio, il mio focus è altrove", ha concluso Vanessa Voigt.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

