giovedì 12 febbraio 2026
Paura per Michela Moioli che cade e sbatte la testa: come sta e ultime news sulla campionessa di snowboard© ANSA

Paura per Michela Moioli che cade e sbatte la testa: come sta e ultime news sulla campionessa di snowboard

La bergamasca è caduta ieri durante la ricognizione della pista. E' stata immediatamente sottoposta ad esami
1 min

Tanta paura, ma fortunatamente nessun problema per Michela Moioli. La campionessa azzurra è caduta ieri durante la ricognizione del percorso della gara di snowboard cross. Gli esami ai quali è stata sottoposta hanno escluso problemi. Un sospiro di sollievo per lei e per il suo staff. L'atleta italiana sarà regolarmente in pista e parteciperà alle Olimpiadi invernali. 

Le condizioni di Michela Moioli

La bergamasca ha fatto un pò di fisioterapia e domani sarà in gara. Michela Moioli é scivolata nel corso dell'inspection a causa di un errore commesso dall'atleta che la precedeva. Ha provao ad evitarla, ma ha picchiato la faccia a terra, riportando qualche escorazione.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

