Paura per Michela Moioli che cade e sbatte la testa: come sta e ultime news sulla campionessa di snowboard

Tanta paura, ma fortunatamente nessun problema per Michela Moioli . La campionessa azzurra è caduta ieri durante la ricognizione del percorso della gara di snowboard cross . Gli esami ai quali è stata sottoposta hanno escluso problemi. Un sospiro di sollievo per lei e per il suo staff. L'atleta italiana sarà regolarmente in pista e parteciperà alle Olimpiadi invernali.

Le condizioni di Michela Moioli

La bergamasca ha fatto un pò di fisioterapia e domani sarà in gara. Michela Moioli é scivolata nel corso dell'inspection a causa di un errore commesso dall'atleta che la precedeva. Ha provao ad evitarla, ma ha picchiato la faccia a terra, riportando qualche escorazione.