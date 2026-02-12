Viola le regole sull'alcol alle Olimpiadi: cacciato all'improvviso capo allenatore

A Milano-Cortina, non si parla solo di sport, ma come accade per la Federazione sciistica finlandese, si parla anche di comportamento, regole ed etica . Infatti, il capo allenatore del salto con gli sci fillandese è stato sospeso per aver violato le regole imposte sull'alcol dalla squadra nazionale. "Si è verificata una situazione spiacevole: l'alcol è stato consumato in violazione delle regole della squadra", le parole di Marleena Valtasola, direttrice esecutiva della Federazione sciistica finlandese.

Sospeso Medved, ecco le parole della direttrice esecutiva

Igor Medved, capo allenatore della nazionale di salto con gli sci, è stato sospeso proprio per aver violato le regole sul consumo di alcol ed ha già lasciato Predazzo. La direttrice esecutiva ha poi commentato: "Si è verificata una situazione spiacevole: l'alcol è stato consumato in violazione delle regole della squadra.Tutto sarà valutato in un secondo momento. Le altre questioni saranno discusse con lui al termine dei Giochi. Ora è fondamentale tutelare la concentrazione degli atleti e riportare serenità nella squadra".