Arianna Fontana, da Sighel bordate durissime: "Chi la conosce, non siamo una squadra..."

Tensione alle stelle tra Pietro Sighel e Arianna Fontana. Tra la nuova stella del pattinaggio short track e la portabandiera azzurra non scorre infatti buon sangue: a far discutere, nelle ultime ore, è un'intervista del classe 1999 di Trento a 'La Repubblica'. Alla domanda sulla compagna di squadra, che insegue il record assoluto di medaglie olimpiche per un atleta italiano, Sighel ci va giù durissimo e senza filtri: "Ma chi la conosce, Arianna Fontana?". Il motivo dell'astio? La fuoriclasse non sarebbe stata particolarmente vicina al resto della squadra prima di Milano-Cortina: "Da otto anni si allena all'estero, ha scelto così. Di sicuro, con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista. quelle davvero brave sono le nostre ragazze, che hanno saputo fare squadra e crescere anche senza di lei".