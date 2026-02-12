Arianna Fontana, da Sighel bordate durissime: "Chi la conosce, non siamo una squadra..."
Tensione alle stelle tra Pietro Sighel e Arianna Fontana. Tra la nuova stella del pattinaggio short track e la portabandiera azzurra non scorre infatti buon sangue: a far discutere, nelle ultime ore, è un'intervista del classe 1999 di Trento a 'La Repubblica'. Alla domanda sulla compagna di squadra, che insegue il record assoluto di medaglie olimpiche per un atleta italiano, Sighel ci va giù durissimo e senza filtri: "Ma chi la conosce, Arianna Fontana?". Il motivo dell'astio? La fuoriclasse non sarebbe stata particolarmente vicina al resto della squadra prima di Milano-Cortina: "Da otto anni si allena all'estero, ha scelto così. Di sicuro, con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista. quelle davvero brave sono le nostre ragazze, che hanno saputo fare squadra e crescere anche senza di lei".
Sighel: "Caso Cassinelli-Dotti? Finita come doveva finire..."
Gli screzi risalgono 2019 quando Fontana accusò Andrea Cassinelli e Tommaso Dotti di averla fatta cadere di proposito durante un allenamento a Courmayeur. Una vicenda conclusasi solo due anni fa, nel 2024, con l’assoluzione dei due atleti da parte del tribunale federale della Federghiaccio. "È finita come doveva finire, anzi non doveva nemmeno cominciare: i due ragazzi sono stati assolti per non aver commesso il fatto", sottolinea Sighel poi torna sull'esultanza, girato di schiena al traguardo, ribadendo che non fosse provocatoria nei confronti degli avversari: "Non volevo mancare di rispetto a nessuno. Solo degli idioti possono pensare che fosse una presa in giro. Il mio sport ha bisogno di visibilità: voglio portarlo nelle case degli italiani come fece Valentino Rossi con le moto. È il mio idolo assoluto".