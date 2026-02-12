Corriere dello Sport.it
Brignone si emoziona e rivela cosa le ha detto Mattarella, poi scherza: "Tutto troppo bello, sembra un fake..."

Federica racconta le sue emozioni dopo l'oro in SuperG alle Olimpiadi a Cortina: "Il messaggio di Tamberi? Non ho letto nulla, ma lui sa cosa vuol dire"
Dall'inviato Valerio Minutiello
3 min

Le frecce tricolore, l'oro al collo, il sole che splende e l'abbraccio con il Presidente Sergio Mattarella, che le dice: "Sono orgoglioso di te". E poi ancora le lacrime della mamma e dei suoi due fratelli, le foto con i volontari, il lungo applauso in sala stampa: una giornata così non se la immaginava nemmeno nei sogni migliori Federica Brignone, che ha scolpito sul viso un sorriso luminoso dopo il trionfo in SuperG sull'Olympia delle Tofane a Cortina. Il fratello allenatore Davide dice che sembra tutto un film: "Si ma un film fake, non sembra vero, non ci credi perché dici 'non è possibile che finisca così bene". La dedica per una volta la fa a se stessa, poi alla famiglia e a tutti quelli che hanno lavorato con lei. Forse non si rende bene conto di quello che ha fatto: "Non capisco - dice quando racconta le sue prime emozioni - non riesco a dire niente perché sono rimasta senza parole anch'io, cioè non avrei mai pensato di poter salire sul gradino più alto del podio".

 

 

Brignone e i messaggi di Tamberi e Vonn: "Non ho visto il telefonino"

Le sono arrivati tantissimi messaggi di congratulazioni, da Tamberi a Lindsey Vonn, ma Federica non ha ancora letto nulla: "Il telefonino l'ho lasciato su in partenza, starà esplodendo adesso. Ma a Tamberi dico grazie, lui sa cosa si prova". La Tigre ricorda il lungo calvario che ha dovuto attraversare: "Sono stati dieci mesi di grande sofferenza, ripagati con una giornata che non dimenticherà mai: "Dopo quello che ho passato in questi 10 mesi, la cosa che mi ha emozionato di più è stata vedere mia mamma e i miei due fratelli inquadrati in partenza che piangevano".

Brignone: "Due giorni fa non riuscivo a sciare"

Ha avuto anche paura di non farcela: "Due giorni fa - rivela - ho provato, ho messo gli scarponi ed era impossibile sciare. Avevo tanto male". La determinazione e la grinta però, l'hanno portata a compiere questa impresa quasi impensabile: "A livello mentale non dico che oggi sia stato facile, perché non lo è stato, però la cosa più difficile è vincere quando sei la favorita e io oggi non lo ero. Oggi al cancelletto ho solo pensare a fare le mie curve, a essere sempre in anticipo, ho sempre cercato di lasciare andare i miei sci, di essere tatticamente intelliggente. Ero leggerissima, non avevo pressioni". 

 

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

