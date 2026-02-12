Brignone show a Casa Italia Cortina, che festa con i tifosi: "Sono ancora incredula"

CORTINA - Federica Brignone ha scritto la storia a Cortina. Si capisce dall'affetto della gente che l'ha travolta nella sua visita a Casa Italia , mai così piena in questi giorni. E chi è rimasto fuori ha sfidato il freddo solo per avere un cenno, un saluto da dietro il vetro. Federica è arrivata poco dopo le otto alla Galleria d'arte Farsetti, con un sorriso raggiante e la medaglia d'oro al collo, che ha mostrato con grandissimo orgoglio. Ad attenderla tra un mare di persone anche Deborah Compagnoni, altra leggenda dello sci. C'era anche il fan club, con un tifoso che cavalcava una tigre di plastica e festeggiava con Davide, il fratello allenatore di Federica.

Brignone: "Sono ancora incredula"

"Sono ancora incredula - ha detto Brignone - mai avrei potuto credere di vincere un oro. Non sapevo neanche se sarei tornata a fare l'atleta dopo l'incidente, per cui essere alle Olimpiadi è stato qualcosa di speciale. Solo due giorni fa non riuscivo a sciare dopo aver allacciato lo scarpone, è stata una giornata difficile ve lo posso confermare i medici e i fisioterapisti. È stato un percorso difficile, penso di aver fatto pochi giorni totalmente positivi. Da una parte ero pronta, dall'altra sapevo che avrei dovuto continuare a soffrire". Qualche ora dopo l'impresa, forse è riuscita a scaricare un po' di adrenalina e realizzare meglio cosa ha fatto: "Mi sento orgogliosa, una privilegiata, fortunata a essere qua, davvero non era scontata la mia presenza e il fatto di esserci con una medaglia era impensabile. Però d'altra parte ogni giorno prendevo confidenza, ho usato tutta la mia esperienza per dare il massimo. Il Gigante? Adesso mi godo questa emozione, e poi vada come vada cercherò di dare il massimo".