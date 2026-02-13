Baggio, Totti, Baresi, Paltrinieri e Brignone: perché non sono come noi

Federica: dieci mesi fa non sapeva neanche se sarebbe riuscita a camminare. Francesca: due ori da mamma, uno con il figlio in braccio, l’altro dopo averlo fatto tornare alla sua routine. Arianna: 13 medaglie olimpiche come Mangiarotti, record per lo sport italiano. Tre storie, tre imprese, un solo foglietto delle istruzioni: non provate a farlo a casa. Il senso dei nostri campioni per lo sport è nelle parole dell’ortopedico che ha operato Federica Brignone. Quel giorno di inizio aprile ha visto in che condizioni era e ha detto: «Non è possibile». Ma vengono in mente le ginocchia di Baggio, il menisco di Baresi al Mondiale del ‘94, Totti al Mondiale del 2006, la gamba di Sofia Goggia all’Olimpiade di Pechino 2022, la mononucleosi di Paltrinieri ai Giochi di Tokyo. Oppure le peripezie di Arianna Errigo, altra mamma olimpica, la fame infinita di Valentina Vezzali.