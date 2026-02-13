Baggio, Totti, Baresi, Paltrinieri e Brignone: perché non sono come noi
Federica: dieci mesi fa non sapeva neanche se sarebbe riuscita a camminare. Francesca: due ori da mamma, uno con il figlio in braccio, l’altro dopo averlo fatto tornare alla sua routine. Arianna: 13 medaglie olimpiche come Mangiarotti, record per lo sport italiano. Tre storie, tre imprese, un solo foglietto delle istruzioni: non provate a farlo a casa. Il senso dei nostri campioni per lo sport è nelle parole dell’ortopedico che ha operato Federica Brignone. Quel giorno di inizio aprile ha visto in che condizioni era e ha detto: «Non è possibile». Ma vengono in mente le ginocchia di Baggio, il menisco di Baresi al Mondiale del ‘94, Totti al Mondiale del 2006, la gamba di Sofia Goggia all’Olimpiade di Pechino 2022, la mononucleosi di Paltrinieri ai Giochi di Tokyo. Oppure le peripezie di Arianna Errigo, altra mamma olimpica, la fame infinita di Valentina Vezzali.
La verità è che non sono come noi. Con una gamba disastrata come la Brignone si va ai giardinetti e non giù dalle Tofane a 130 all’ora. Dopo un paio di medaglie olimpiche gli stimoli possono anche finire in un cassetto, il sacro fuoco si può spegnere e invece quello di Arianna Fontana continua a bruciare da 20 anni (!). Per non parlare dei figli, piezz ‘e core, come fai a conciliare le Olimpiadi con loro? Non tanto in questi giorni ma per tutto quello a cui un atleta di quel livello deve sottoporsi nel resto dell’anno, lontano dai riflettori. Possono essere di ispirazione, questo sì, quando ci insegnano a non mollare, a rialzarci dalle cadute, a ragionare sul qui e ora senza andare troppo avanti.
Ma pensare di imitarli no, è impossibile, il loro livello non ci appartiene. Proprio per questo, quando non c’è il lieto fine - cosa rara in questa Olimpiade azzurrissima ma se usciamo dai nostri confini basta pensare a Lindsey Vonn - bisognerebbe giudicare con garbo. Provando a entrare nelle loro teste, dove non esiste il senso del limite ma solo quello della sfida che li porta sul confine sottilissimo che separa la vittoria dalla sconfitta. Comunque vada, vanno ringraziati.