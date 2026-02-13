Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
Rebecca Passler riammessa: accolto il ricorso contro la sospensione, potrà partecipare a Milano Cortina 2026

L’azzurra era stata fermata per un caso doping (positiva al letrozolo). Ora può tornare subito all’attività agonistica
2 min

Buone notizie per il biathlon azzurro: la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (NADAB) ha accolto il ricorso presentato da Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria scattata dopo una positività al Letrozolo, rilevata in un controllo effettuato il 26 gennaio scorso. Nel pronunciamento è stato riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza della tesi difensiva secondo cui la presenza della sostanza potrebbe essere frutto di assunzione involontaria o contaminazione inconsapevole. Un passaggio chiave che ha permesso di sospendere gli effetti della misura cautelare e che, di fatto, consente all’atleta di tornare immediatamente all’attività agonistica.

Via libera alle Olimpiadi: la Passler c’è

Grazie a questa decisione Passler potrà partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La biathleta azzurra si unirà nuovamente alla squadra a partire da lunedì 16 febbraio, quando sarà a disposizione dello staff tecnico per le prossime competizioni del programma olimpico. “Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede”, ha dichiarato Passler. L’atleta ha poi voluto ringraziare chi l’ha sostenuta durante questo periodo complesso: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon”. Soddisfazione anche da parte della Federazione Italiana Sport Invernali. Il presidente Flavio Roda ha commentato: “La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra”.

