La mamma malata di tumore e un cucchiaio di Nutella: i retroscena sul ricorso accolto di Rebecca Passler

Rebecca Passler , atleta azzurra del biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina , è stata riammessa ai Giochi dopo la sospensione per doping. Passler è stata provvisoriamente sospesa perché è risultata positiva al letrozolo lo scorso 26 gennaio, ma la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha riconosciuto l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto.

Il caso Passler

"La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra", questo il commento di Flavio Roda, Presidente FISI (Federazione italiana sport invernali). Passler, dunque, sarà a disposizione del team italiano per le gare della staffetta femminile di biathlon della prossima settimana grazie al ricorso. Tra l'altro, le quantità di letrozolo rinvenute nei campioni organici di Passler sarebbero state minime, appena 1,1 nanogrammi per millilitro, e solo un mese prima un altro test era risultato pulito.

Come si è contagiata Passler

Ma come si era contagiata? La mamma, Herlinde, sta combattendo contro un tumore al seno da giugno dello scorso anno e il letrozolo fa parte della sua terapia. Rebecca, che vive con i genitori e la sorella, non era stata informata completamente della situazione sanitaria della madre. La contaminazione, sostengono gli avvocati, sarebbe avvenuta per mezzo di un cucchiaio usato dalla madre per assumere il farmaco insieme a della Nutella. Lo stesso cucchiaio, rimasto nel vasetto condiviso dalla famiglia, avrebbe trasferito tracce della sostanza a Rebecca. Questa spiegazione ha convinto i giudici della Corte d’Appello dell’antidoping italiano, almeno nella revoca della sospensione.