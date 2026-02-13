Chi sono i cinque atleti più pagati alle Olimpiadi invernali: quattro (e mezzo) sono americani

CORTINA - Le Olimpiadi Invernali sono affascinanti anche perché raccontano lo sport da un lato diverso. Non parliamo di atleti strapagati, anzi la maggior parte di loro faticano a coprire le spese. Ci sono però alcune eccezioni. Vediamo chi sono i cinque atleti più pagati in questi Giochi a Milano-Cortina 2026.

1. Eileen Gu, freestyle, Cina: 19 milioni di euro

Eileen Gu non è solo un’atleta olimpica: è un brand. Modella, runner, atleta, influencer. La controversa campionessa di freestyle vanta 2,2 milioni di utenti sui social. È nata in California, ma la madre è cinese e lei ha scelto di gareggiare per la Cina: una scelta che ha generato non poche polemiche. Alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ha già conquistato un argento. Secondo le stime di Forbes nel 2025 ha guadagnato circa 23 milioni di dollari, più di 19 milioni di euro. A soli 23 anni, è in assoluto la quarta sportiva più pagata al mondo dopo Swiatek, Sabalenka e Gauff. Tra i marchi di cui è testimonial ci sono Louis Vuitton, Gucci, Porsche, Red Bull.