Chi sono i cinque atleti più pagati alle Olimpiadi invernali: quattro (e mezzo) sono americani

Ecco la classifica dei guadagni degli sportivi impegnati ai Giochi di Milano-Cortina 2026. In testa c'è la controversa campionessa di freestyle Eileen Gu. Tutti i dettagli
dall'inviato Valerio Minutiello

CORTINA - Le Olimpiadi Invernali sono affascinanti anche perché raccontano lo sport da un lato diverso. Non parliamo di atleti strapagati, anzi la maggior parte di loro faticano a coprire le spese. Ci sono però alcune eccezioni. Vediamo chi sono i cinque atleti più pagati in questi Giochi a Milano-Cortina 2026. 

1. Eileen Gu, freestyle, Cina: 19 milioni di euro

Eileen Gu non è solo un’atleta olimpica: è un brand. Modella, runner, atleta, influencer. La controversa campionessa di freestyle vanta 2,2 milioni di utenti sui social. È nata in California, ma la madre è cinese e lei ha scelto di gareggiare per la Cina: una scelta che ha generato non poche polemiche. Alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ha già conquistato un argento. Secondo le stime di Forbes nel 2025 ha guadagnato circa 23 milioni di dollari, più di 19 milioni di euro. A soli 23 anni, è in assoluto la quarta sportiva più pagata al mondo dopo Swiatek, Sabalenka e Gauff. Tra i marchi di cui è testimonial ci sono Louis Vuitton, Gucci, Porsche, Red Bull.

2. Auston Matthews, hockey, Usa: 17 milioni

Al secondo posto c’è un giocatore di hockey statunitense, stella della Nhl. È Auston Matthews e ha guadagnato più di 20 milioni di dollari nel 2025, poco meno di 17 milioni di euro. Tra i suoi sponsor figurano Nike e Uber Eats.

 

 

3. Lindsey Vonn, sci, Usa: 7 milioni

Al terzo posto c’è la più famosa, Lindsey Vonn. Per lei le Olimpiadi a Cortina si sono trasformate presto in un incubo con il terribile infortunio in discesa libera: ha 3,3 milioni di follower su instagram ed è testimonial di decine di brand. Il suo guadagno stimato da Forbes nel 2025 è di 8 milioni di dollari, poco meno di 7 milioni di euro.

 

 

4. Chloe Kim, snowboard, Usa: 3,37 milioni

In quarta posizione c’è Chloe Kim, snowboarder statunitense, che ha superato il milione di follower su Instagram. Ha nel suo portafoglio sponsorizzazioni con Visa, Nike e Toyota e un guadagno di 4 milioni di dollari l’anno, circa 3,37 milioni di euro.

 

 

5. Ilia Malinin, pattinaggio di figura, Usa: 600 mila euro

Staccatissimo dal quartetto di testa c’è Ilia Malinin, ventunenne pattinatore americano. Il suo patrimonio stimato è di 700mila dollari in una stagione, poco meno di 600 mila euro. A Milano però sta acquistando parecchia visibilità. È l’unico in grado di eseguire il salto mortale all’indietro, e anche Djokovic ha assistito con stupore ed esaltazione alla sua gara in tribuna. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e sicuramente faranno aumentare il suo patrimonio.

 

 

