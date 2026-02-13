Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
Sighel non ci sta e chiarisce le parole su Fontana: "Si è allenata all'estero..."

Olimpiadi invernali Milano-Cortina, short track: dopo le dichiarazioni sulla compagna di squadra e la sua gelida risposta, torna a parlare il pattinatore azzurro
4 min
TagsArianna FontanaPietro SighelMilano-Cortina

MILANO - Dopo le polemiche delle scorse ore e la 'gelida' risposta di Arianna Fontana a Pietro Sighel, è tornato a parlare l'azzurro di short track per fare chiarezza su alcune dichiarazioni che hanno suscitato il risentimento della sua compagna di nazionale, grande protagonista nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ("E chi la conosce, con lei non siamo squadra", aveva detto il 26enne pattinatore di Trento dopo l'oro conquistato insieme nella staffetta mista).

Sighel chiarisce le sue parole su Fontana

"Negli ultimi giorni sono state riportate alcune mie frasi che hanno fatto molto discutere, in particolare alcuni passaggi su Arianna. Voglio essere chiaro: il mio era un ragionamento più ampio e centrato sul percorso tecnico della squadra negli ultimi anni - ha sottolineato Sighel -. Quando ho detto che il gruppo è cresciuto 'senza Arianna', mi riferivo al fatto che per anni si è allenata all’estero e che dunque il tempo trascorso con la squadra è stato limitato. In questo contesto, noi atleti abbiamo comunque saputo trovare una nostra identità e solidità che ci hanno resi competitivi. Non intendevo sminuire nessuno e neppure si è trattato di un attacco personale. Arianna è una campionessa e ha fatto la storia dello short track italiano. Le sue medaglie hanno dato visibilità e credibilità a tutto il movimento. Questo è un fatto e l’ha dimostrato ancora ieri sera con la sua 13esima medaglia olimpica. Quando uno raggiunge questi traguardi, si applaude. Non ho mai voluto mancare di rispetto, sebbene le mie parole, così come sono state riportate, potessero suggerire il contrario".

L'azzuro con la testa alle prossime gare dei Giochi

La voglia dell'azzurro è quella di mettersi alle spalle le polemiche e concentrarsi sulle prossime gare dei Giochi: "In pista siamo professionisti, fuori ognuno fa il suo percorso. E quando si gareggia per l’Italia, si è tutti dalla stessa parte - ha aggiunto Sighel -. Chi mi conosce sa che in pista do tutto per l’Italia e per la squadra. Domani torno a fare quello che so fare meglio: gareggiare".

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

