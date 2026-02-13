Lindsey Vonn stanca e provata in ospedale: "Domani farò un'altra operazione"

CORTINA - Lindsey Vonn ha mandato un messaggio dall'ospedale di Treviso, dove è ricoverata dall'8 febbraio, giorno del terribile incidente sulla pista Olympia delle Tofane nella discesa libera alle Olimpiadi a Cortina. La sciatrice statunitense ha provato a sorridere e rassicurare i fan, ma dal volto si vede che è molto provata, ed è naturale anche se lei a volte non sembra umana. Lindsey ha già affrontato tre operazioni per stabilizzare la frattura del femore e ha annunciato che domani dovrà affrontarne un'altra.

Lindsey Vonn: "Dovrò fare altre due operazioni"

Ieri la 41enne aveva pubblicato un messaggio dopo il terzo intervento chirurgico, "andato bene", ma il percorso è ancora lungo. "Grazie a tutti per l'affetto - ha detto Lindsey Vonn - a quelli che mi hanno inviato messaggi, lettere, fiori, peluche di squalo e di altri animali. Tutto questo è bellissimo, mi ha aiutato molto. Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa ma davanti a me ho una strada molto lunga". Ancora da stabilire quando Lindsey Vonn potrà essere trasferita negli Usa, ma lei non vede l'ora di tornare a casa. "Domani dovrò sottopormi alla quarta operazione, poi tornerò a casa, ma avrò bisogno di farne ancora un altro".

Il messaggio per la sua squadra

Lindsey Vonn comunque cerca di tenere sempre un atteggiamento positivo: "Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa, ma davanti a me ho una strada molto lunga. In questo momento sono abbastanza preoccupata, sono in ospedale immobile. Mi fanno visita molti amici e familiari, mi sento fortunata ad avere tante persone intorno". Infine, la campionessa statunitense manda un messaggio alla sua squadra. "Forza team Usa, siete splendidi da vedere. Avanti così, vi guardo".