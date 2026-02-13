Malinin shock, dal sogno all'incubo: sbaglia tutto e finisce in lacrime, fuori dal podio!
Malinin stavolta è stato tradito dall’emozione. È caduto due volte a terra, non ha fato la gara che si aspettava. Alla fine si è messo le mani tra i capelli, ha scosso più volte la testa e si è messo a piangere disperato. In piedi per lui in tribuna c’era anche Simona Biles oltre a Snoop Dog. Ilia Malinin non è riuscito a gestire la pressione: era l'atleta più atteso dei Giochi, diventato uno dei simboli per il suo salto mortale all'indietro che aveva stregato Djokovic, vietato fino al 2024 perché troppo pericoloso. Anche stavolta ha eseguito un backflip da togliere il fiato, ma ha deluso su tutto il resto. È sicuramente uno dei più grandi disastri sportivi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Malinin era per tutti il "Dio del ghiaccio", però ha sbagliato quattro dei sette salti quadrupli previsti nella sua esibizione.
Malinin sbaglia e finisce ottavo: colpo di scena a Milano
Tutti aspettavano la sua gara, ma è andata come peggio non si poteva: era dato favorito per l'oro, ha chiuso all'ottavo posto nel singolare maschile del pattinaggio di figura. Incredulo anche il kazako Shaidorov, che ha conquistato l'oro. Argento al giapponese Kagiyama, che aveva accanto a lui Carolina Kostner, nel suo team di allenatori per la parte artistica. Il bronzo è andato al giapponese Sato. L'azzurro Daniel Grassl, scivolato anche lui, è arrivato nono, subito dietro Malinin. Undicesimo posto per Matteo Rizzo.