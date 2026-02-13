Malinin shock, dal sogno all'incubo: sbaglia tutto e finisce in lacrime, fuori dal podio!

Malinin stavolta è stato tradito dall’emozione. È caduto due volte a terra, non ha fato la gara che si aspettava. Alla fine si è messo le mani tra i capelli, ha scosso più volte la testa e si è messo a piangere disperato. In piedi per lui in tribuna c’era anche Simona Biles oltre a Snoop Dog. Ilia Malinin non è riuscito a gestire la pressione: era l'atleta più atteso dei Giochi, diventato uno dei simboli per il suo salto mortale all'indietro che aveva stregato Djokovic, vietato fino al 2024 perché troppo pericoloso. Anche stavolta ha eseguito un backflip da togliere il fiato, ma ha deluso su tutto il resto. È sicuramente uno dei più grandi disastri sportivi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Malinin era per tutti il "Dio del ghiaccio", però ha sbagliato quattro dei sette salti quadrupli previsti nella sua esibizione.