Le Olimpiadi di Mattarella: il cavaliere bianco

I capelli bianchi, il piumino bianco, bianco il sorriso e per tutti. E la dolcezza del Carl Fredricksen di Up. Milano-Cortina ha già un protagonista assoluto, tra i non atleti, è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il cavaliere bianco capace di catturare tutte le attenzioni e infondere slancio e profondità in ciò che fa, senza trascurare il proprio divertimento.