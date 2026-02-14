Scandalo nel curling alle Olimpiadi, c'è una squadra accusata di barare: "Vaffan..."

Dopo il "penis gate" sarebbe scoppiato un altro scandalo alle Olimpiadi, stavolta nel curling. Durante la sfida maschile tra il Canada e la Svezia un video sul web testimonia uno scambio di battute poco oxfordiano, per così dire. In poche parole, gli svedesi avrebbero accusato i canadesi di aver barato durante il lancio di una stone: Kennedy, del team Canada, avrebbe toccato il sasso quando non poteva più farlo, cioè quando ha raggiunto già la linea verde che segna il confine prima del quale la stone deve essere assolutamente lasciata. A quel punto, gli svedesi si sono infuriati e la tensione è salita.