Scandalo nel curling alle Olimpiadi, c'è una squadra accusata di barare: "Vaffan..."
Dopo il "penis gate" sarebbe scoppiato un altro scandalo alle Olimpiadi, stavolta nel curling. Durante la sfida maschile tra il Canada e la Svezia un video sul web testimonia uno scambio di battute poco oxfordiano, per così dire. In poche parole, gli svedesi avrebbero accusato i canadesi di aver barato durante il lancio di una stone: Kennedy, del team Canada, avrebbe toccato il sasso quando non poteva più farlo, cioè quando ha raggiunto già la linea verde che segna il confine prima del quale la stone deve essere assolutamente lasciata. A quel punto, gli svedesi si sono infuriati e la tensione è salita.
La Svezia accusa il Canada di barare
Kennedy sbotta contro l'avversario: "Vaffanculo". Lo svedese replica: "Non l'hai già fatto una volta?". "No, non l'ho già fatto", replica Kennedy. "Ti mostrerò un video alla fine della partita", ha promesso ancora l'atleta della Svezia. Il video in questione è quello diventato virale dove si vede Kennedy toccare la stone con un dito nonostante stesse sulla linea verde. La discussione ha acceso il dibattito e diviso i commentatori: c'è chi sostiene che, in realtà, quel tocco del canadese sia legale. In ogni caso, alla fine il Canada ha vinto 8-6 il match, ma la vittoria non ha spento le polemiche.