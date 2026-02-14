Curling, dopo il caos e le parolacce in Svezia-Canada arriva il verdetto ufficiale: ecco cosa succederà

CORTINA - Nella partita Svezia-Canada di curling alle Olimpiadi invernali a Cortina sono volate parole grosse. Gli svedesi hanno accusato i canadesi di barare. Nel nono end, col Canada in vantaggio 7-6, Marc Kennedy tocca di nuovo la sua stone dopo averla già lasciata per correggere il tiro. Eriksson se ne accorge e lo accusa, ma l’avversario gli risponde “Devi solo andartene aff….”. Scene inedite, che non si vedono su un campo da curling, dove solitamente regna il fair-play. Dopo quanto successo si è espressa ufficialmente la World Curling, la federazione internazionale. In questo sport non esiste la prova tv.

World Curling: "Non utilizziamo replay video"

"A seguito delle situazioni verificatesi durante la partita tra Svezia e Canada - si legge nel comunicato - nella quarta sessione maschile di venerdì sera (13 febbraio), è necessario chiarire diversi aspetti: attualmente World Curling non utilizza il replay video per rivedere le decisioni arbitrali. Le decisioni prese durante una partita sono definitive. Gli arbitri di gara sono posizionati all'estremità di ogni campo e non possono fisicamente vedere ogni infrazione. Tuttavia, quando vengono informati di problemi, gli arbitri di gara sono posizionati in modo da poter osservare il lancio per tre end. Durante questo periodo di osservazione nella partita di venerdì sera, non sono state registrate violazioni. Quando si lancia una pietra, prima della linea di gioco i giocatori possono ritoccare la maniglia tutte le volte che lo desiderano. Tuttavia, toccare la maniglia dopo la linea di gioco non è consentito e comporterà la rimozione della pietra dal gioco secondo la regola R.5 (e) che recita: 'Una pietra deve essere chiaramente rilasciata dalla mano prima che raggiunga la linea di gioco alla fine del lancio. Se il giocatore non lo fa, la pietra viene immediatamente rimossa dal gioco dalla squadra che effettua il lancio'. Durante il movimento in avanti, non è consentito toccare il granito della pietra. Ciò comporterà la rimozione della pietra dal gioco. Secondo la regola R.5 (d) 'La pietra da curling deve essere lanciata utilizzando il manico della pietra". La violazione di questa regola comporterà la rimozione della pietra dal gioco".

Le parolacce del giocatore canadese e i provvedimenti di World Curling

A far discutere è stato anche il linguaggio acceso, condito da parolacce, che ha fatto il giro del mondo: "World Curling ha parlato con gli arbitri canadesi per emettere un avvertimento verbale riguardo al linguaggio usato da un giocatore canadese durante la partita. Durante tale incontro è stato chiarito a tali arbitri che ulteriori comportamenti inappropriati, determinati dalla regola R.19, avrebbero comportato ulteriori sanzioni. La regola R.19 recita: 'Sono vietati comportamenti scorretti, linguaggio volgare o offensivo, abuso dell'attrezzatura o danni intenzionali da parte di qualsiasi membro della squadra. Qualsiasi violazione può comportare la sospensione della persona o delle persone responsabili da parte dell'organizzazione di curling competente'".