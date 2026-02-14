La fidanzata di Braathen rivela: "Ho passato una settimana a insegnargli l'inno del Brasile..."
Lucas Pinheiro Braathen si commuove dopo aver consegnato al Brasile il primo oro della storia delle Olimpiadi invernali nello slalom gigante di sci alpino. E insieme con lui si commuove anche la fidanzata, l'attrice brasiliana Isadora Cruz, che rivela un dettaglio molto simpatico. I due hanno passato una settimana a preparare la festa sul podio, e Braathen ha studiato per imparare l'inno nazionale: "Ho provato l'inno nazionale brasiliano con lui per tutta la settimana - dice Isadora Cruz - . Gli ho detto che era tutto ciò di cui aveva bisogno per vincere questa medaglia d'oro e salire sul podio al primo posto. Doveva solo imparare le parole bellissime, poetiche e potenti del nostro inno, che raccontano una storia così bella di questo meraviglioso e ricco Paese. Ieri me l'ha cantato e, guarda caso, ha imparato l'inno intero!".
Il messaggio di Braathen: "Ogni tuo sogno è da seguire"
Lucas Pinheiro Braathen ha scritto la storia perché è stato il primo atleta a vincere un oro non solo per il Brasile, ma per tutta l'America Latina. "Spero solo che i brasiliani a casa guardino questa cosa e capiscano che fare la differenza è un superpotere: non importa il background, il colore della pelle, da dove arrivi. Ogni tuo sogno va inseguito". Braathen non poteva fare un regalo migliore nel giorno di San Valentino alla sua compagna, che era accanto a lui a Bormio e ha pubblicato una foto prima della gara con scritto: "Il mio campione".