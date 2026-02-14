La fidanzata di Braathen rivela: "Ho passato una settimana a insegnargli l'inno del Brasile..."

Lucas Pinheiro Braathen si commuove dopo aver consegnato al Brasile il primo oro della storia delle Olimpiadi invernali nello slalom gigante di sci alpino. E insieme con lui si commuove anche la fidanzata, l'attrice brasiliana Isadora Cruz, che rivela un dettaglio molto simpatico. I due hanno passato una settimana a preparare la festa sul podio, e Braathen ha studiato per imparare l'inno nazionale: "Ho provato l'inno nazionale brasiliano con lui per tutta la settimana - dice Isadora Cruz - . Gli ho detto che era tutto ciò di cui aveva bisogno per vincere questa medaglia d'oro e salire sul podio al primo posto. Doveva solo imparare le parole bellissime, poetiche e potenti del nostro inno, che raccontano una storia così bella di questo meraviglioso e ricco Paese. Ieri me l'ha cantato e, guarda caso, ha imparato l'inno intero!".