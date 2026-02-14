Brignone e Goggia, a che ora partono nel gigante femminile: numero di pettorale e ordine di gara
Federica Brignone torna sulla pista Olympia delle Tofane per lo slalom gigante alle Olimpiadi a Cortina. Dopo l’oro conquistato nel SuperG, che sembrava impensabile, Federica punta al bis e assicura di essere in forma: “Devo fare il massimo con quello che ho, saranno 3' circa di performance, ciò che voglio fare è sfruttare la mia esperienza e la capacità tecnica. Fisicamente mi sento bene, non ho grossi deficit e un po' di dolore c'è sempre, tuttavia sto meglio. spero ci sia neve primaverile. Oggi nell'ultimo allenamento era molto aggressiva, sto cercando di recuperare un po' di energie, intendo continuare a rimanere tranquilla - ha proseguito la fresca campionessa olimpica nel supergigante - Sono arrivata a Cortina con poche certezze e altrettanto poco allenamento, senza i giorni di lavoro che avrei voluto mettere nelle gambe, ma in questo periodo sono abituata a vivere situazioni del genere".
I pettorali di partenza di Brignone e Goggia
Brignone e Goggia non partono con i favori del pronostico, ma hanno il vantaggio di potersela giocare senza pressione. A completare il quartetto azzurro al via Lara Della Mea e Asja Zenere.
Ecco la lista delle atlete azzurre impegnate domenica 15 febbraio nello slalom gigante a Cortina. Tra parentesi, il pettorale di partenza delle azzurre.
Lara Della Mea (12)
Federica Brignone (14)
Sofia Goggia (17)
Asja Zenere (25)
La start list completa dello slalom gigante del 15 febbraio
Di seguito, la start list completa dello slalom gigante femminile di sci alpino a Milano Cortina 2026.
1. Thea Louise Stjernensund (NOR)
2. Sara Hector (SWE)
3. Mikaela Shiffrin (USA)
4. Camille Rast (SUI)
5. Paula Moltzan (USA)
6. Alice Robinson (NZL)
7. Julia Scheib (AUT)
8. Zrinka Ljutic (CRO)
9. Valerie Grenier (CAN)
10. Lara Colturi (ALB)
11. Nina O’Brien (USA)
12. Lara Della Mea (ITA)
13. Maryna Gasienica-Daniel (POL)
14. Federica Brignone (ITA)
15. Britt Richardson (CAN)
16. Lena Duerr (GER)
17. Sofia Goggia (ITA)
18. Wendy Holdener (SUI)
19. Emma Aicher (GER)
20. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
21. Mina Fuerst Holtmann (NOR)
22. Stephanie Brunner (AUT)
23. AJ Hurt (USA)
24. Estelle Alphand (SWE)
25. Asja Zenere (ITA)
26. Nina Astner (AUT)
27. Vanessa Kasper (SUI)
28. Clara Direz (FRA)
29. Sue Piller (SUI)
30. Madeleine Sylvester-Davik (NOR)
31. Gim Sohui (KOR)
32. Hanna Elfman Aronsson (SWE)
33. Francesca Baruzzi Farriol (ARG)
34. Cassidy Gray (CAN)
35. Camille Cerutti (FRA)
36. Lisa Hoerhager (AUT)
37. Doriane Escane (FRA)
38. Noa Szollos (ISR)
39. Anja Bucik Jogan (SLO)
40. Gwyneth Ten Raa (LUX)
41. Rebeka Jancova (SVK)
42. Justine Lamontagne (CAN)
43. Caterina Sinigoj (SLO) 44. Nika Tomsic (SLO)
45. Anina Zurbriggen (BUL)
46. Anastasia Sheplienko (UKR)
47. Madeleine Beck (LIE)
48. Evelina Muzafarija (BIH)
49. Sarah Schleper (MEX)
50. Piera Hudson (UAE)
51. Alexandra Skorokhodova (KAZ)
52. Phoebe Heaydon (AUS)
53. Nicole Begue (ARG)
54. Aruwin Salehhuddin (MAS)
55. Park Seoyun (KOR)
56. Lara Markthaler (RSA)
57. Semire Dauti (ALB)
58. Pia Vucinic (CRO)
59. Alena Labastova (CZE)
60. Sofia Maria Moldovan (ROU)
61. Jana Atanasovska (MKD)
62. Emma Gatcliffe (TTO)
63. Anabelle Zurbay (IRL)
64. Elisa MariaNegri (CZE)
65. Elin van Pelt (ISL)
66. Vanina Guerillot (POR)
67. Zita Toth (HUN)
68. Zhang Yuying (CHN)
69. Nino Tsiklauri (GEO)
70. Esma Alic (BIH)
71. Neringa Stepanauskaite (LTU)
72. Kiana Kryeziu (KOS)
73. Sonja Li Kristinsdottir (ISL)
74. Tallulah Proulx (PHI)
75. Maria Eleni Tsiovolou (GRE)
76. Mialitiana Clerc (MAD)
A che ora e dove vederla in tv
La prima manche del gigante andrà in scena dalle 10 alle 12:30, la seconda manche dalle 13:30 alle 15:10. Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali RAI, in streaming gratuito su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.