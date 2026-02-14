Brignone e Goggia, a che ora partono nel gigante femminile: numero di pettorale e ordine di gara

Federica Brignone torna sulla pista Olympia delle Tofane per lo slalom gigante alle Olimpiadi a Cortina. Dopo l’oro conquistato nel SuperG, che sembrava impensabile, Federica punta al bis e assicura di essere in forma: “Devo fare il massimo con quello che ho, saranno 3' circa di performance, ciò che voglio fare è sfruttare la mia esperienza e la capacità tecnica. Fisicamente mi sento bene, non ho grossi deficit e un po' di dolore c'è sempre, tuttavia sto meglio. spero ci sia neve primaverile. Oggi nell'ultimo allenamento era molto aggressiva, sto cercando di recuperare un po' di energie, intendo continuare a rimanere tranquilla - ha proseguito la fresca campionessa olimpica nel supergigante - Sono arrivata a Cortina con poche certezze e altrettanto poco allenamento, senza i giorni di lavoro che avrei voluto mettere nelle gambe, ma in questo periodo sono abituata a vivere situazioni del genere".