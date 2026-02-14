Sighel, che sfortuna: cade sopra l'ucraino Handei e non viene ripescato dopo il var, è fuori!

Che sfortuna per Pietro Sighel: l'azzurro cade quando era in terza posizione, travolto dall'ucraino Handei che in quel momento gli era davanti. C'è stata una review, ed è stato squalificato l'olandese Friso Emons che ha fatto cadere l'ucraino. Sighel però non è stato ripescato, quindi è fuori ai quarti di finale dei 1500 m. La scelta è assurda, ma il regolamento dice che si può essere ripescati solo se si è in prima o seconda posizione. In semifinale passano due italiani, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini.