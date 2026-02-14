Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
Sighel, che sfortuna: cade sopra l'ucraino Handei e non viene ripescato dopo il var, è fuori!

L'azzurro viene travolto dall'ucraino Handei che in quel momento gli era davanti. C'è stata una review, ed è stato squalificato l'olandese Friso Emons che ha fatto cadere l'ucraino
1 min

Che sfortuna per Pietro Sighel: l'azzurro cade quando era in terza posizione, travolto dall'ucraino Handei che in quel momento gli era davanti. C'è stata una review, ed è stato squalificato l'olandese Friso Emons che ha fatto cadere l'ucraino. Sighel però non è stato ripescato, quindi è fuori ai quarti di finale dei 1500 m. La scelta è assurda, ma il regolamento dice che si può essere ripescati solo se si è in prima o seconda posizione. In semifinale passano due italiani, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini.

Olimpiadi sfortunate per Sighel

Olimpiadi davvero sfortunate per Sighel dopo l'oro nella staffetta festeggiato tagliando il traguardo di spalle. L'azzurro già era stato squalificato ai quarti dei 1000 m, dove era favorito, perché secondo la giuria aveva ostacolato il polacco Niewinski con un cambio di traccia irregolare. Poi era stato anche protagonista di un botta e risposta velenoso con Arianna Fontana.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

