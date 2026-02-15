Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'inchino da brividi in pista delle rivali alla regina Federica: così si misura la grandezza di Brignone

All'arrivo della seconda manche del gigante, il pubblico è impazzito mentre Sara Hector e Thea Louise Stjernesund correvano da Federica per abbracciarla e inginocchiarsi davanti a lei
dall'inviato Valerio Minutiello
2 min

CORTINA - Come si può misurare la grandezza di Federica Brignone? Con l’inchino che le hanno fatto in pista all’arrivo le sue rivali a cui ha tolto l’oro. La svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund si sono prese l'argento ex aequo, facendo registrare lo stesso tempo in prima e seconda manche. Una storia incredibile. Ma la cosa più incredibile è come ha sciato la Tigre nelle due manche. Danzava sulla pista con una leggerezza incredibile. Una gara praticamente perfetta, anche senza il Presidente Mattarella in tribuna. Il pubblico è impazzito di gioia ed è partita subito la festa. 

Un miracolo sportivo

Più che un’impresa, è stato un miracolo sportivo e medico. A 10 mesi da quel terribile incidente in pista, Federica ha scritto una delle più grandi imprese dello sport italiano ed è entrata di diritto nell’Olimpo degli Dei azzurri, insieme con Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Grazie al suo secondo oro in tre giorni, l'Italia supera il record di 20 medaglie di Lillehammer '94, arrivando a quota 21, e abbiamo ancora una settimana di Olimpiadi davanti. Quelle di Federica finiscono qui, nel modo che sognava. Domani alle 10:30 sarà a Casa Italia a Cortina per chiudere in bellezza.

I complimenti social di Tamberi

Intanto le sono arrivati tanti messaggi, come per l'oro in SuperG. Tra questi quello di Tamberi che ha postato una foto davanti alla tv con la figlia Camilla: "Leggenda italiana! Camilla non ha mai guardato uno schermo da quando è nata e non lo guarderà sicuramente ancora per tanto tempo.... Ma oggi, oggi ho voluto farle vedere colei che tra qualche anno le racconteremo essere una delle sportive italiane più straordinarie della storia del nostro sport. Guarda piccina, guarda che cosa ha combinato questa ragazza... Di nuovo!!!!!! Giù il cappello per Federica Brignone".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Della Mea, occhi lucidi e l'abbraccio con BrignoneBrignone nella storia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS