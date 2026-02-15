Il Generale Luongo telefona a Brignone: “Un'altra pagina di storia». E l'oro è doppio con Vittozzi 

Il Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, si è complimentato telefonicamente - a nome suo e di tutti i Carabinieri - con il maresciallo Federica Brignone, oro anche oggi nel gigante di Cortina grazie a una prestazione straordinaria.

La Campionessa dell’Arma, con determinazione, costanza e professionalità ha saputo interpretare al meglio i valori dello sport e dell’Istituzione che rappresenta.

Un trionfo che celebra talento, cuore e sacrificio, portando l’Italia e l’Arma dei Carabinieri sul gradino più alto del podio!

“Grazie, Federica, per aver scritto un’altra pagina di storia!”.