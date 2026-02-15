Il Generale Luongo telefona a Brignone: “Un'altra pagina di storia». E l'oro è doppio con Vittozzi
Il Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, si è complimentato telefonicamente - a nome suo e di tutti i Carabinieri - con il maresciallo Federica Brignone, oro anche oggi nel gigante di Cortina grazie a una prestazione straordinaria.
La Campionessa dell’Arma, con determinazione, costanza e professionalità ha saputo interpretare al meglio i valori dello sport e dell’Istituzione che rappresenta.
Un trionfo che celebra talento, cuore e sacrificio, portando l’Italia e l’Arma dei Carabinieri sul gradino più alto del podio!
“Grazie, Federica, per aver scritto un’altra pagina di storia!”.
Soddisfazione doppia per l'Arma: mentre risuonava l'Inno di Mameli per Brignone, Lisa Vittozzi, appuntato dei Carabinieri, tagliava il traguardo conquistando ad Anterselva un oro storico nella gara di inseguimento femminile di biathlon.